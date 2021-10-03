Хавронина и Чиризано прокомментировали победу на этапе «Гран-при» среди юниоров в Гданьске

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано поделились впечатлениями после победы в соревновании среди танцевальных дуэтов на юниорском этапе «Гран-при» в Гданьске.

«Победа на этапах Гран-при означает, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы будем и дальше работать, чтобы программа выглядела лучше, чтобы мы ярче передавали образы, которые выбрали для своих постановок», — приводит слова Чиризано пресс-служба ФФККР.

Хавронина отметила, что они были хорошо подготовлены к этапу в Гданьске.

«Мы были хорошо готовы к этому «Гран-при». Проделали огромную работу между соревнованиями. Да, мы лидировали здесь после ритм-танца, но каждый выход на старт, и на короткую программу, и на произвольную, это новые выступления. И все баллы, результат — не важны. Настрой у нас был боевой. Только на победу».

По сумме двух программ танцевальная пара набрала 168,96 балла. Ранее они победили на этапе «Гран-при» среди юниоров в Красноярске.