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Хавронина и Чиризано прокомментировали победу на этапе «Гран-при» среди юниоров в Гданьске

15:15
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Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано поделились впечатлениями после победы в соревновании среди танцевальных дуэтов на юниорском этапе «Гран-при» в Гданьске.

«Победа на этапах Гран-при означает, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы будем и дальше работать, чтобы программа выглядела лучше, чтобы мы ярче передавали образы, которые выбрали для своих постановок», — приводит слова Чиризано пресс-служба ФФККР.

Хавронина отметила, что они были хорошо подготовлены к этапу в Гданьске.

«Мы были хорошо готовы к этому «Гран-при». Проделали огромную работу между соревнованиями. Да, мы лидировали здесь после ритм-танца, но каждый выход на старт, и на короткую программу, и на произвольную, это новые выступления. И все баллы, результат — не важны. Настрой у нас был боевой. Только на победу».

По сумме двух программ танцевальная пара набрала 168,96 балла. Ранее они победили на этапе «Гран-при» среди юниоров в Красноярске.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/intervyu/5691-sof-ya-akat-eva-ekaterina-chikmareva-matvej-yanchenkov-gleb-lutfullin-i-irina-khavronina-dario-chirizano-o-pobede-na-yugp-v-gdan-ske.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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