Лутфуллин рассказал о своих задачах после победы на этапе юниорского «Гран-при»

Российский фигурист Глеб Лутфуллин высказался после победы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске.

«Было очень интересно и приятно выступать здесь. Меня многие поддерживали и это помогало! Ехал на свой второй «Гран-при» и хотел получить удовольствие от прокатов! Очень рад, что удалось победить! Будем работать дальше с тренерами.

Если сравнивать два прошедших этапа, то мне больше понравилось в Красноярске. Все-таки родная страна. Но на том старте у меня были помарки в произвольной программе и в Гданьске хотелось улучшить катание, и я откатался чище. К сожалению, в короткой программе здесь был флип тройной на две ноги, а так доволен своим выступлением.

Рад, что перед соревнованиями в Польше смог настроить себя. Выходил с холодной головой. Понимал: нужно просто спокойно сделать то, что умею и все! Особого волнения не было. Нужно было отключиться от ненужного. И мне это помогло.

Теперь задача выучить более сложные прыжки, четверной риттбергер делать более стабильно. Пока точно не знаю, какой у меня следующий старт. Думаю, скорее всего, выступлю на этапах Кубка России», — приводит слова Лутфуллина пресс-служба ФФККР.

По сумме двух программ Лутфуллин набрал 231,26 балла. Еще один россиянин Егор Рухин занял третье итоговое место (202,28).