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Чемпионат России по прыжкам: расписание дня и где смотреть трансляции 20 января

Личный турнир на чемпионате России по прыжкам пройдет 20 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личный турнир на чемпионате России по прыжкам пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» в субботу, 20 января. В этот день фигуристы будут соревноваться между собой в рамках личного первенства. Первыми на лед выйдут пары, затем пройдет мужской турнир, завершат соревнования женщины. Первенство стартует со стадии 1/4 финала по системе «на вылет». Фигуристы, набравшие максимальную сумму баллов за выполнение прыжковых элементов, выходят в следующий тур.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.

Расписание трансляций чемпионата России по прыжкам-2024 20 января

Личный турнир. Пары

Начало — в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 14.00).

  • Анастасия Мишина / Александр Галлямов — Наталья Хабибуллина / Илья Княжук
  • Елизавета Осокина / Артем Грицаенко — Кира Доможирова / Илья Вегера
  • Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков — Влада Селиванова / Виктор Потапов
  • Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — Юлия Артемьева / Алексей Брюханов

Личный турнир. Мужчины

Начало — в 15.30 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 16.05).

  • Арсений Федотов — Григорий Федоров
  • Евгений Семененко — Марк Кондратюк
  • Лев Лазарев — Владислав Дикиджи
  • Глеб Лутфуллин — Макар Игнатов
  • Михаил Терновский — Иван Попов
  • Петр Гуменник — Николай Колесников

Личный турнир. Женщины

Начало — в 17.15 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 18.20).

  • Аделия Петросян — Надежда Понтелеенко
  • Екатерина Кольцова — Виктория Морозова
  • Елена Костылева — Диана Мильто
  • Алена Принева — Софья Муравьева
  • Мария Гордеева — Арина Мохова
  • Маргарита Базылюк — Алена Жилина

Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация

Фигурное катание
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