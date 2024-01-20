Чемпионат России по прыжкам: расписание дня и где смотреть трансляции 20 января

Личный турнир на чемпионате России по прыжкам пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» в субботу, 20 января. В этот день фигуристы будут соревноваться между собой в рамках личного первенства. Первыми на лед выйдут пары, затем пройдет мужской турнир, завершат соревнования женщины. Первенство стартует со стадии 1/4 финала по системе «на вылет». Фигуристы, набравшие максимальную сумму баллов за выполнение прыжковых элементов, выходят в следующий тур.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.

Расписание трансляций чемпионата России по прыжкам-2024 20 января

Личный турнир. Пары

Начало — в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 14.00).

Анастасия Мишина / Александр Галлямов — Наталья Хабибуллина / Илья Княжук

Елизавета Осокина / Артем Грицаенко — Кира Доможирова / Илья Вегера

Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков — Влада Селиванова / Виктор Потапов

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — Юлия Артемьева / Алексей Брюханов

Личный турнир. Мужчины

Начало — в 15.30 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 16.05).

Арсений Федотов — Григорий Федоров

Евгений Семененко — Марк Кондратюк

Лев Лазарев — Владислав Дикиджи

Глеб Лутфуллин — Макар Игнатов

Михаил Терновский — Иван Попов

Петр Гуменник — Николай Колесников

Личный турнир. Женщины

Начало — в 17.15 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 18.20).

Аделия Петросян — Надежда Понтелеенко

Екатерина Кольцова — Виктория Морозова

Елена Костылева — Диана Мильто

Алена Принева — Софья Муравьева

Мария Гордеева — Арина Мохова

Маргарита Базылюк — Алена Жилина

Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация