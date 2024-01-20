Чемпионат России по прыжкам: расписание дня и где смотреть трансляции 20 января
Личный турнир на чемпионате России по прыжкам пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» в субботу, 20 января. В этот день фигуристы будут соревноваться между собой в рамках личного первенства. Первыми на лед выйдут пары, затем пройдет мужской турнир, завершат соревнования женщины. Первенство стартует со стадии 1/4 финала по системе «на вылет». Фигуристы, набравшие максимальную сумму баллов за выполнение прыжковых элементов, выходят в следующий тур.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.
Расписание трансляций чемпионата России по прыжкам-2024 20 января
Личный турнир. Пары
Начало — в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 14.00).
- Анастасия Мишина / Александр Галлямов — Наталья Хабибуллина / Илья Княжук
- Елизавета Осокина / Артем Грицаенко — Кира Доможирова / Илья Вегера
- Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков — Влада Селиванова / Виктор Потапов
- Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — Юлия Артемьева / Алексей Брюханов
Личный турнир. Мужчины
Начало — в 15.30 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 16.05).
- Арсений Федотов — Григорий Федоров
- Евгений Семененко — Марк Кондратюк
- Лев Лазарев — Владислав Дикиджи
- Глеб Лутфуллин — Макар Игнатов
- Михаил Терновский — Иван Попов
- Петр Гуменник — Николай Колесников
Личный турнир. Женщины
Начало — в 17.15 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 18.20).
- Аделия Петросян — Надежда Понтелеенко
- Екатерина Кольцова — Виктория Морозова
- Елена Костылева — Диана Мильто
- Алена Принева — Софья Муравьева
- Мария Гордеева — Арина Мохова
- Маргарита Базылюк — Алена Жилина