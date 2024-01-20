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Сегодня, 13:30

Чемпионат России по прыжкам: смотреть трансляцию турнира пар

Личный турнир среди пар пройдет на чемпионате России по прыжкам 20 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивные пары выступят в рамках личного турнира на чемпионате России по прыжкам в субботу, 20 января. Начало — 14:00 по московскому времени.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.

Личное первенство спортивных пар стартует со стадии 1/4 финала по системе «на вылет». Фигуристы, набравшие максимальную сумму баллов за выполнение прыжковых элементов, выходят в следующий тур.

Личный турнир. Пары

Участники 1/4 финала

  • Анастасия Мишина / Александр Галлямов — Наталья Хабибуллина / Илья Княжук
  • Елизавета Осокина / Артем Грицаенко — Кира Доможирова / Илья Вегера
  • Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков — Влада Селиванова / Виктор Потапов
  • Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — Юлия Артемьева / Алексей Брюханов

Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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