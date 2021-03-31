Бывший тренер Мишиной и Галлямова: «Мы воспитываем фигуристов, а сливки снимает Москвина»

Заслуженный тренер России Николай Великов прокомментировал победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

«Мишина и Галлямов стали бы чемпионами и у нас. Все эти элементы они исполняли и в нашей группе. Ничего нового Москвина им не поставила. Они стабильно выступали на юниорском уровне, обкатывались на международных турнирах. Мишина, когда к нам попала, ничего почти не умела, у нее не было прыжков. Но она очень хорошая девочка — работящая, трудолюбивая. Важно, что у нее есть характер, ее сложно сбить с толку. Семь лет мы с ней работали», — приводит «Петербургский дневник» слова Великова.

По мнению Великова, фигуристы переходят в группу Москвиной по финансовым причинам.

«У группы Москвиной финансовые возможности гораздо выше, чем у нас. Мы воспитываем фигуристов, а сливки снимает Тамара Николаевна. Мы не ждем, что нашу работу отметят, не раскатываем губу. Хотя несколько лет назад нам с Людмилой выплатили хорошую премию за участие в подготовке пары Ксения Столбова — Федор Климов», — добавил Великов.

Мишина и Галлямов занимались в группе Великова до 2020 года, после чего перешли к Тамаре Москвиной.