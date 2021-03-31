«Конечно, это была шутка». Москвина о переходе Щербаковой в парное катание
Тамара Москвина, тренер российской пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова рассказала, что предложение о переходе одиночницы Анны Щербаковой в парное катание было шуткой.
— Конечно, это была шутка. Слишком напряженной была обстановка во время телевизионного интервью, и нужно было ее разрядить, — цитирует Москвину РИА Новости. — Удивительно, что кто-то воспринял мои слова всерьез. Для парного катания Щербакова даже по ростовым параметрам не подходит. Ей нужно было бы подыскать очень высокого партнера, а такого парня, как Андрей Чувиляев, сейчас нет.
— Из группы Этери Тутберидзе к вам перешел Георгий Куница. Как он осваивает парные элементы?
— Вполне успешно. Вместе со своей партнершей Евгенией Тумановой уже в соревнованиях участвует. Выступали в Санкт-Петербурге, сейчас собираются в Сочи.
— Вы уже определились с программами своих учеников на олимпийский сезон?
— Мы только прилетели из Стокгольма, а вы уже об олимпийском сезоне спрашиваете! Для главного старта четырехлетия нужно определиться, прежде всего, с музыкой.
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