«Москвина никогда не повышает голос». Галлямов и Мишина о методах работы тренера

Чемпионы мира по фигурному катанию Александр Галлямов и Анастасия Мишина в интервью RT рассказали о работе с тренером Тамарой Москвиной.

— Фигуристы часто говорят, что для них важно, насколько спокоен тренер за бортом. А по рукам партнера можно понять, когда он чрезмерно нервничает?

Мишина: Конечно. Перед стартом мы держимся за руки и безо всяких слов понимаем, кто из нас до какой степени трясется.

— Кто в вашей паре отвечает за моральный климат и спокойствие?

Галлямов: Мы как-то об этом не задумывались. Если что-то вдруг случается, обязательно друг другу помогаем.

Мишина: Как любит говорить Саша, посмотрели, улыбнулись — и поехали. Тамара Николаевна никогда нас не прессует, поэтому на старт мы всегда выходим спокойными.

— За время вашей совместной работы Тамара Николаевна хоть раз была жёсткой?

Галлямов: Тамара Николаевна не жесткая, она очень справедливая. Если что-то идет не так, всегда скажет как есть. И всегда найдёт нужные слова.

— Мне иногда кажется, что Москвина умеет так посмотреть на ученика, если чем-то недовольна, что хочется сжаться в комок и немедленно спрятаться.

Мишина: Да, иногда это действительно так. Удивительно, что при этом Тамара Николаевна никогда не повышает голос. Говорит тихо и очень спокойно, но как-то сразу понимаешь, что именно она хочет до тебя донести.