Бетина Попова рассказала, что уже год находится в браке с Денисом Ходыкиным
13:13
Российская фигуристка Бетина Попова рассказала журналистам, что уже год находится в браке с Денисом Ходыкиным.
«Мы год уже женаты. И не то, что скрываем, просто не рассказываем. Поженились в августе. Свадьбы не было, просто расписались», — цитирует Попову fsrussia.ru.
«В нашей жизни ничего не поменялось. Просто появился штамп в паспорте», — добавил Ходыкин.
Пара расписалась летом 2020 года.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/intervyu/5535-dar-ya-pavlyuchenko-denis-khodykin-nado-prosto-rabotat-kazhdyj-den-i-kajfovat-ot-togo-chto-delaesh.html
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