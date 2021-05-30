Бетина Попова рассказала, что уже год находится в браке с Денисом Ходыкиным

Российская фигуристка Бетина Попова рассказала журналистам, что уже год находится в браке с Денисом Ходыкиным.

«Мы год уже женаты. И не то, что скрываем, просто не рассказываем. Поженились в августе. Свадьбы не было, просто расписались», — цитирует Попову fsrussia.ru.

«В нашей жизни ничего не поменялось. Просто появился штамп в паспорте», — добавил Ходыкин.

Пара расписалась летом 2020 года.