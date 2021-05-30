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Бетина Попова рассказала, что уже год находится в браке с Денисом Ходыкиным

13:13
Бетина Попова. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бетина Попова. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Бетина Попова рассказала журналистам, что уже год находится в браке с Денисом Ходыкиным.

«Мы год уже женаты. И не то, что скрываем, просто не рассказываем. Поженились в августе. Свадьбы не было, просто расписались», — цитирует Попову fsrussia.ru.

«В нашей жизни ничего не поменялось. Просто появился штамп в паспорте», — добавил Ходыкин.

Пара расписалась летом 2020 года.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/intervyu/5535-dar-ya-pavlyuchenko-denis-khodykin-nado-prosto-rabotat-kazhdyj-den-i-kajfovat-ot-togo-chto-delaesh.html

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