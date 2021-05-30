Фигуристка Павлюченко рассказала, как перенесла мононуклеоз

Российская фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, рассказала, как узнала о своей болезни. Спортсменка перенесла мононуклеоз.

«К тому моменту, как это появилось везде, мне, слава Богу, уже стало легче. И тут открываю новости... Но мне было приятно читать слова поддержки болельщиков, это очень мотивировало и давала веру, что не все потеряно Когда появились первые симптомы болезни, я занервничала, подумала: «Неужели ковид во второй раз?» Но врачи «успокоили», что есть и другие заболевания, и после того, как сдала все анализы, выявился мононуклеоз.

Болезнь неприятная, потому что температура то поднимается, то падает. Зато за один день я сразу скинула 2 кило...Горло болит, тяжело глотать, лимфоузлы раздуты. Каждое утро я вставала, шла полоскать горло, пила чай, снова полоскала и снова пила чай. Так весь день. Становилось полегче. А потом я себе сказала: все, хватит болеть, надо брать себя в руки. Дня через четыре началось улучшение, подумала, все позади. А когда сдала анализы, поставили диагноз, снова стало не очень. Не знаю, может, психологически.

Это было 20 марта. И, честно говоря, меня спас начавшийся чемпионат мира среди юниоров. Ой, среди взрослых (Смеется). Я просто очень люблю смотреть чемпионаты юниоров и в этом году мне его не хватило. А в Стокгольме запомнила, как Юдзу (Юдзуру Ханю) катался, Нейтан Чен, пары, девочки... За Аню (Щербакову) очень болела, за Сашу (Трусову), за Лизу (Туктамышеву). Лежишь с утра и так плохо, а потом начинаешь смотреть чемпионат и отвлекаешься, вроде лучше становится. А с утра все по кругу...— цитирует Павлюченко официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

О болезни девушки стало известно 29 марта. В минувшем сезоне Павлюченко и Ходыкин заняли третье место на чемпионате России и второе место в Финале Кубка России.