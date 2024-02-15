Белорусские фигуристы вошли в состав участников Спартакиады

Белорусский фигурист Александр Лебедев и танцевальный дуэт Наталья Поживилко и Святослав Верстаков вошли в состав участников Спартакиады, сообщает ТАСС.

С 16 по 18 февраля в Челябинской области пройдет Спартакиада по фигурному катанию. Турнир состоится в Магнитогорске на Ледовой арене «Металлург».

Ранее сообщалось, что фигурист Петр Гуменник не попал в список участников Спартакиады из-за пневмонии.

Призовой фонд Всероссийской спартакиады сильнейших составит 620 миллионов рублей. Где смотреть и расписание трансляций Спартакиады 12 февраля.

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация