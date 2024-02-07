Всероссийская спартакиада сильнейших: призовой фонд соревнований

II Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов в 2024 году состоится с 9 по 18 февраля. Соревнования примут пять регионов России и 12 различных спортивных объектов.

Спартакиада проводится в целях развития и популяризации зимних видов спорта в России, совершенствования уровня физической подготовки и мастерства сильнейших спортсменов страны, а также обеспечения соревновательной деятельности российских атлетов в условиях отстранения от международных соревнований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что призовой фонд соревнований составит 620 миллионов рублей. Такие же суммы были и на летней Спартакиаде сильнейших в 2022 году. Тогда призовые распределялись так:

золото — 358,4 тысячи рублей

серебро — 179,2 тысячи

бронза — 107,5 тысячи

Половина этих сумм полагалась тренерам.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация