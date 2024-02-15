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15 февраля, 07:37

Фигуристка Усачева призналась, что решила стать тренером

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о решении стать тренером.

«Я собираюсь выступать в ледовых шоу, заниматься тренерской деятельностью, а потом поступать в университет. Пока все довольно банально и тривиально — поступать буду в Российский государственный университет физической культуры (РГУФК) на тренера. А дальше посмотрим. Возможно, буду сниматься в кино», — цитирует Усачеву «Газета.Ru».

17-летняя спортсменка является бывшей ученицей тренера Этери Тутберидзе. В феврале в прокат вышел фильм «Лед-3», в котором Усачева сыграла саму себя и была дублершей главной героини.

Источник: «Газета.Ru»
Фигурное катание
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