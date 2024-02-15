Фигуристка Усачева призналась, что решила стать тренером

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о решении стать тренером.

«Я собираюсь выступать в ледовых шоу, заниматься тренерской деятельностью, а потом поступать в университет. Пока все довольно банально и тривиально — поступать буду в Российский государственный университет физической культуры (РГУФК) на тренера. А дальше посмотрим. Возможно, буду сниматься в кино», — цитирует Усачеву «Газета.Ru».

17-летняя спортсменка является бывшей ученицей тренера Этери Тутберидзе. В феврале в прокат вышел фильм «Лед-3», в котором Усачева сыграла саму себя и была дублершей главной героини.