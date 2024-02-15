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Допинг

15 февраля, 13:03

Дмитрий Васильев назвал позором защиту фигуристки Валиевой в CAS

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что защита российской фигуристки Камилы Валиевой плохо отстаивала ее интересы во время слушания допингового дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я считаю, что это позор. Ведь дело в престиже страны. Валиева — своеобразный символ российского спорта, и позор, что мы спустя рукава отнеслись к этой проблеме. Надо было всем всерьез навалиться и привлечь серьезных зарубежных адвокатов. Так что это проигрыш не Валиевой, а функционеров российского спорта», — приводит ТАСС слова Васильева.

Также бывший биатлонист отметил, что международные антидопинговые службы зачастую применяют двойные стандарты, не наказывая должным образом спортсменов, которые совершили более серьезные нарушения антидопинговых правил, чем Валиева.

«Они настолько двуличные, что это кошмар. Они же сами разрушают систему регулирования, игнорируя свое же законодательство. Они под себя подкладывают мину замедленного действия», — добавил специалист.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В мотивировочной части решения CAS сказано, что защита не смогла предъявить доказательств или свидетелей того, что запрещенный препарат триметазидин попал в организм российской фигуристки случайно.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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