Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 12 февраля

В понедельник, 12 февраля, продолжатся соревнования в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. В этот день пройдут турниры по керлингу, горнолыжному спорту, фристайлу, скелетону, лыжным гонкам, шорт-треку, прыжкам на лыжах с трамплина, санному спорту, бобслею, а также состоятся хоккейные матчи. Всего будет разыграно 12 комплектов медалей.

Следить за соревнованиями можно на официальных ресурсах Спартакиады, в приложении или онлайн-кинотеатре «Триколор», а также в эфире федерального телеканала «Матч ТВ» и тематических каналов «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». В частности, в прямом эфире «Матч ТВ» покажут мужскую и женскую лыжные гонки на 10 км.

Спартакиада 2024: расписание соревнований 12 февраля

05.00. Керлинг: круговой турнир, смешанные пары. Красноярск

07.00. Хоккей: группа Б, Свердловская область — Красноярский край. Челябинск

08.30. Горнолыжный спорт: слалом-гигант, мужчины, заезд 1. Куса

08.30. Керлинг: круговой турнир, мужчины. Красноярск

08.40. Фристайл: слоупстайл, мужчины, квалификация. Миасс

09.00. Скелетон: женщины, заезд 3. Сочи, Красная Поляна

09.00. Лыжные гонки: женщины, 10 км (СВ). Тюмень

09.32. Шорт-трек: эстафета 4 чел. — 3000 м, женщины, полуфинал. Челябинск

09.46. Шорт-трек: эстафета 4 чел. — 5000 м, мужчины, полуфинал. Челябинск

10.00. Скелетон: женщины, заезд 4. Сочи, Красная Поляна

10.24. Шорт-трек: эстафета 4 чел. — 3000 м, женщины, финал. Челябинск

10.38. Шорт-трек: эстафета 4 чел. — 5000 м, мужчины, финал. Челябинск

10.30. Хоккей: группа А, Нижегородская область — Республика Башкортостан. Челябинск

11.00. Скелетон: мужчины, заезд 1. Сочи, Красная Поляна

11.00. Лыжные гонки: мужчины, 10 км (СВ). Тюмень

11.20. Горнолыжный спорт: слалом-гигант, мужчины, заезд 2. Куса

11.30. Прыжки на лыжах с трамплина: женщины, HS 85 — 109, квалификация. Нижний Тагил

11.50. Фристайл: слоупстайл, женщины, квалификация. Миасс

12.00. Скелетон: мужчины, заезд 2. Красная Поляна

12.00. Керлинг: круговой турнир, женщины. Красноярск

13.00. Санный спорт: одноместные сани, женщины, заезд 1. Сочи, Красная Поляна

13.14. Санный спорт: двухместные сани, мужчины, заезд 1. Сочи, Красная Поляна

13.58. Санный спорт: одноместные сани, женщины, заезд 2. Сочи, Красная Поляна

14.00. Хоккей: группа А, Москва — Московская область. Челябинск

14.25. Фристайл: могул, квалификация. Красноярск

14.12. Санный спорт: двухместные сани, мужчины, заезд 2. Сочи, Красная Поляна

14.56. Санный спорт: одноместные сани, мужчины, заезд 1. Сочи, Красная Поляна

15.20. Санный спорт: двухместные сани, женщины, заезд 1. Сочи, Красная Поляна

15.30. Керлинг: круговой турнир, смешанные пары. Красноярск

15.58. Санный спорт: одноместные сани, мужчины, заезд 2. Сочи, Красная Поляна

16.22. Санный спорт: двухместные сани, женщины, заезд 2. Сочи, Красная Поляна

16.30. Прыжки на лыжах с трамплина: мужчины, HS 110, квалификация. Нижний Тагил

16.30. Фристайл: могул, женщины, финал. Красноярск

16.30. Фристайл: могул, мужчины, финал. Красноярск

17.30. Хоккей: группа Б, Санкт-Петербург — Челябинская область. Челябинск

18.00. Бобслей: монобоб, женщины, заезд 3. Сочи, Красная Поляна

19.10. Бобслей: монобоб, женщины, заезд 4. Сочи, Красная Поляна

20.10. Бобслей: двухместный экипаж, мужчины, заезд 3. Сочи, Красная Поляна

21.15. Бобслей: двухместный экипаж, мужчины, заезд 4. Сочи, Красная Поляна

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация