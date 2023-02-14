Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:00

Американский фигурист признался в любви к Овечкину

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Американский фигурист русского происхождения Максим Наумов рассказал «СЭ» о том, что является поклонником хоккеиста Александра Овечкина.

— В анкете ISU написано, что ты увлекаешься баскетболом.

— Баскетболом? Нет, я больше хоккеем. Если я слежу за другим спортом, это НХЛ, очень нравится. Поиграть в баскетбол могу, но больше футбол.

— А кто вообще эти анкеты ISU заполняет?

— А я не знаю. (Смеется.) Надо будет апдейт сделать.

— Ну тогда кто кумир? Овечкин или назовешь кого-то пооригинальнее?

— Нет, когда я был маленьким, он уже был мой номер один. Сейчас он все шайбы забрасывает, скоро Гретцки перебьет, думаю, сто процентов. У меня даже есть кепка, на которой он расписался. Когда-то давно, в детстве мой крестный отец мне все рассказал про хоккей, включил мне игру «Вашингтон Кэпиталз» — а там Овечкин играет. И с тех пор я за ним слежу.

— Расписался — это тебе пришлось его ждать где-то?

— Нет, мы знали кого-то, который знал кого-то, который знал его. (Смеется.) До сих пор лежит, знаю где. Очень круто, — сказал Наумов.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. Россиянин отстает на 82 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд лиги.

Максим Наумов. «От работы в Starbucks до медали чемпионата США дошел за девять месяцев». Интервью с фигуристом — сыном чемпионов мира Наумова и Шишковой

Александр Овечкин
Фигурное катание
Хоккей
НХЛ
Максим Наумов
8
8
Читайте также
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
30 самых влиятельных людей российского футбола
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно об ухудшении состояния фигуриста Костомарова

Врач рассказал о том, как пытаются спасти Романа Костомарова
Новости
RSS RSS
Все новости