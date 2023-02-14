Американский фигурист признался в любви к Овечкину

Американский фигурист русского происхождения Максим Наумов рассказал «СЭ» о том, что является поклонником хоккеиста Александра Овечкина.

— В анкете ISU написано, что ты увлекаешься баскетболом.

— Баскетболом? Нет, я больше хоккеем. Если я слежу за другим спортом, это НХЛ, очень нравится. Поиграть в баскетбол могу, но больше футбол.

— А кто вообще эти анкеты ISU заполняет?

— А я не знаю. (Смеется.) Надо будет апдейт сделать.

— Ну тогда кто кумир? Овечкин или назовешь кого-то пооригинальнее?

— Нет, когда я был маленьким, он уже был мой номер один. Сейчас он все шайбы забрасывает, скоро Гретцки перебьет, думаю, сто процентов. У меня даже есть кепка, на которой он расписался. Когда-то давно, в детстве мой крестный отец мне все рассказал про хоккей, включил мне игру «Вашингтон Кэпиталз» — а там Овечкин играет. И с тех пор я за ним слежу.

— Расписался — это тебе пришлось его ждать где-то?

— Нет, мы знали кого-то, который знал кого-то, который знал его. (Смеется.) До сих пор лежит, знаю где. Очень круто, — сказал Наумов.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. Россиянин отстает на 82 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд лиги.