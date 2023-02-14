«От работы в Starbucks до медали чемпионата США дошел за девять месяцев». Интервью с фигуристом — сыном чемпионов мира Наумова и Шишковой

Максим Наумов рвется к повторению успеха прославленного отца, выступавшего за СССР, СНГ и Россию.

С 21-летним уроженцем Коннектикута мы начали говорить в микст-зоне чемпионата четырех континентов, но тогда строгие правила и оккупировавшие Zoom китайские журналисты вынудили нас прерваться через пять минут. Благодаря любезной Федерации фигурного катания США мы смогли продолжить общение с русским американцем во время его прогулки по живописным краям Колорадо-Спрингс. И никакого негатива наше общение на русском, кстати, у пресс-атташе не вызвало.

Наумов — сын наших фигуристов Вадима Наумова и Евгении Шишковой, которые в 1990-1997 годах выиграли чемпионат мира, два чемпионата России и взяли еще несколько серебряных и бронзовых медалей мира и Европы. У их сына Максима чемпионат четырех континентов не очень задался — итоговое 10-е место, но на последнем национальном первенстве он стал четвертым и получил «оловянную» медаль и теперь находится в шаге от основной сборной.

Сложно, когда родители — твои тренеры

— Максим, прежде всего хотел сказать, что у тебя отличный русский. У тебя как билингва есть понимание, что самое сложное в русском языке?

— Спасибо. Не знаю, на самом деле русский был мой первый язык. Я родился в Америке и пошел в школу там, но на тот момент только по-русски говорил. Английского не знал, когда первый раз пошел. Так что мне все просто понять, это идет из детства. Просто сейчас я некоторые слова забываю. Или предложение, которое строю по-английски, пытаюсь сказать по-русски. А они не получаются. Неточно транслирую мысли.

— В школе не троллили из-за незнания языка?

— Это было давно, даже не помню. Мои воспоминания начинаются с третьего-четвертого класса. К этому моменту я уже разговаривал, конечно. Я за две недели выучился говорить по-английски. (Улыбается.)

— Мы с тобой в микст-зоне говорили о том, что ты уходил из фигурного катания, надоело в какой-то момент. А были альтернативы этой карьере? Если бы ты не был фигуристом, то кем?

— Тяжелый вопрос. Моя целая жизнь — на катке. Сложно представить, что бы я еще мог делать в жизни. Мои родители постоянно были на катке, это все, что я знаю. Если бы не катался... Мне нравится играть в футбол, хоккей. Все равно я бы сто процентов спортом занимался, думаю. Когда я был маленький, у меня всегда было много энергии, бегал, прыгал. И родители-спортсмены — это тоже фактор все-таки.

Школа у меня всегда была номер два по сравнению с фигурным катанием. Не то чтобы мы вообще не уделяли ей внимания, но больше времени я уделял катанию, а не учебе. Хотя мне нравилось учиться. Так что если бы я выбрал другой путь, я бы нашел себя, мне кажется.

— Раз у тебя родители-спортсмены, говорит ли тебе отец — мол, я уже в 25 был чемпионом мира, догоняй!

— Нет, ни в коем случае. Они так не говорят. Мне очень повезло с родителями, они все хорошо понимают. Тяжело, когда родители — твои тренеры, можете спросить у всех спортсменов в такой ситуации, они то же самое вам ответят. Конечно, в детстве я не понимал, что такое работать, дисциплина, не вникал в это вообще, мне хотелось тусоваться. Они меня научили, как работать, что вообще важно. И никогда ни в каком таком тоне со мной не говорили — типа «я мир выиграл». Все было позитивно. Да, мне очень повезло в этом смысле.

Максим Наумов. Фото USA Today Sports

Если мы, спортсмены, ставим цель, мало что может от нее увести, даже травмы

— Как говорится, здоровых спортсменов не бывает. У тебя были очень серьезные травмы. Сколько переломов, считал?

— Получилось так, что первая моя серьезная травма была лет пять-шесть назад. Всегда с голеностопом были проблемы. У меня никогда не было такого перелома. Или что это такое? Это я точно по-русски не скажу. (Переходит на английский.) Моя кость надломилась, и ее часть начала тереться о сухожилие. (Обратно на русский.) Первая операция была — удалить часть кости. Вторая — другие кусочки удалить, потом третья — в том же самом месте, чтобы закрыть дырку, которую они сделали, чтобы найти кусочки этой кости, четвертая — чтобы залечить рубцы на мышечной ткани. Все это было на голеностопе.

У всех спортсменов есть травмы, это правда. Моя проблема в том, что мы не могли отдохнуть. Доктор постоянно говорил, что надо взять паузу два-три месяца, но мы не могли это себе позволить — соревнования и все такое. Когда я перестал кататься и взял брейк, это было самое лучшее, что я мог сделать для своего голеностопа. Сколько лет мне говорили брать этот перерыв! Когда обратно вернулся, тоже были проблемы, с мышцами, я же телом не двигал давно, но в голеностопе травма зажила и меня не беспокоила.

— Неужели не страшно после таких травм прыгать? Или ты просто сумасшедший?

— Если мы, спортсмены, ставим цель, мало что может нас увести от нее. Даже травма. Желание вернуться, сделать то, что хотел, на что потратил время, сильнее, даже если приходится пропустить месяц, два, три, четыре. Многие спортсмены после операций возвращаются сильнее и лучше. Именно из-за этого — желания сделать запланированное, то, что нравится, хочется. Оно тебя ведет через все время вне игры.

— Тогда какая у тебя цель?

— Целей много, но я двигаюсь поступательно — на месяц, два вперед. Мы не думаем сразу о большом.

— А если мечта?

— Мечта есть, конечно, — обязательно на Олимпиаду хочу попасть. Как раз три года цикла у меня есть. Когда пришел обратно в спорт, это была самая большая мечта, ради которой я вернулся. Надо подготовить себя к Олимпиаде, а там — чем лучше выступлю, тем лучше.

Максим Наумов. Фото USA Today Sports

Было бы интересно сделать медаль за четвертое место на Олимпиаде

— Ты получил оловянную медаль на чемпионате США за четвертое место. Первая такая в карьере?

— Думаю, да, первый мой опыт с такой медалью. (Смеется.) Попасть на подиум чемпионата США — очень большое дело. Мне все равно, какая у меня медаль, после шести-семи месяцев перерыва я был рад, что просто попал на этот старт.

— Может, на других соревнованиях тоже сделать медаль за четвертое место? Чемпионате мира, Олимпиаде?

— В принципе было бы интересно, я не знаю, как бы сделал. Столько лет одно и то же, и это престижные соревнования... Всегда думаешь в категориях «первый — второй — третий».

— Было обидно, что тебе не хватило немного до третьего места Андрея Торгашева?

— Не могу сказать, конечно, что не думал об этом вообще. Конечно, думал. Но нет, не обидно. Цель была просто показать себя, что я еще здесь, еще катаюсь. Я вообще не думал попасть на подиум.

— Чемпионат мира держишь в голове? Ты же первый запасной.

— Надо смотреть. Сейчас я думал только про чемпионат четырех континентов, конечно. Сейчас вот закончили, сядем, будем обсуждать, сделаем еще один план, если надо будет.

Максим Наумов. Фото USA Today Sports

От работы в Starbucks до медали чемпионата США дошел за девять месяцев

— Хотелось спросить про американскую систему. В России спорт во многом государственный. Тебе оплачивать лед приходится самому? Подрабатываешь, помогает ли государство, штат? Как все устроено?

— Штат — нет, но US Figure Skating (федерация. — Прим. «СЭ») помогает. Если ты попал в пятерку, то получаешь грант, чтобы покрыть расходы на сезон. Это решается по месту на чемпионате США. Но я все равно работаю. Я живу сам, мне нужно платить ренту, так что я тренирую детей, помогаю родителям. Очень нравится, кстати. Когда я не катался, работал в Starbucks . И от того момента до нынешнего, в сборной, с медалью чемпионата, за 9 месяцев! Необычно об этом думать.

— Где интереснее — в кафе или в фигурном катании?

— Знаете, все-таки в фигурном катании. (Смеется.) Но в Starbucks мне тоже понравилось. Моя целая жизнь была в фигурном катании, я никогда ничего другого не пробовал, все друзья и семья связаны с ним. В школе даже мало времени проводил, с друзьями тоже — все время был на катке. А благодаря этой работе у меня впервые за пять-шесть лет появились новые друзья. Это отдых от фигурного катания, другой мир. Тоже очень хороший опыт, много друзей получил, до сих пор говорю с ними, они теперь знают про фигурное катание, я им все рассказал. Тоже интересно. От этого опыта я не отказался бы.

— А когда новые люди узнают о твоих русских корнях, есть какие-то ассоциации? О чем спрашивают? Холод, водка, вот это все.

— Да ничего. У нас разные люди работают. Я бы не сказал, что это нечто особенное. У нас тут по-другому, люди об этом не думают. Мне ничего никогда не говорили, ни плохого, ни хорошего насчет того, что я русский.

Максим Наумов. Фото USA Today Sports

С негативом из-за происхождения я не сталкивался

— В США не так популярно фигурное катание. Почему и как это исправить, ты можешь поделиться видением?

— Ой... Если посмотреть Японию, Россию, оно настолько популярнее. И по телевизору показывают, и приходят смотреть вживую. Здесь такого нет. Оно было очень популярно в 90-е. Сейчас у нас американский футбол номер один. Люди забыли, что такое фигурное катание. По телевизору мало показывают, если чемпионат США проходит, покажут последнюю разминку, уже хорошо. Немного людей приходит.

Что делать? Надо маркетинг как-то менять. Билеты раздавать, может. Продать часть, а то, что осталось, выходить на улицу и отдавать, чтобы люди приходили. Либо класс из школы взять. Как есть внеклассный досуг, и вот «дети, сегодня мы идем смотреть фигурное катание». Нужно больше людей вовлекать, чтобы они узнавали об этом спорте. По телевизору его не найдешь, даже если захочешь поискать. Дойти до такой популярности, как у американского футбола, хоккея, очень сложно. Есть люди, которые помнят тот уровень, но они в возрасте. У нас новые спортсмены, которых мало кто знает. Конечно, у нас есть Илья Малинин, Нэйтан Чен, их знают. Но это в целом тяжелый вопрос. Если бы это было легко, давно бы уже все сделали.

— А если такая теория — американец включает телевизор и видит: трое русских на подиуме. Неужели он не спросит: «А где наши-то, что это за вид спорта такой?»

— Тяжело сказать. У меня нет такой перспективы, чтобы об этом рассуждать. Может быть, конечно. Но девочки у нас все американки. Хотя, конечно, Торгашев, Малинин, Наумов... Это да, классный подиум получился. (Смеется.) На юниорском мире тоже похожее было. Может, это тоже играет роль. Но кто еще у нас русский? У нас есть еще другие спортсмены. А мы да, мы здесь, в тройке, пятерке.

— Ты американец или русский, чего больше?

— Фифти-фифти, 50 на 50, думаю. Некоторые друзья говорят со мной по-английски, в семье и с некоторыми другими людьми я по-русски. Мне все равно.

— А с Ильей Малининым, если ты видишь его на катке, на каком будешь общаться?

— И так и так, как получится. «Привет» скажу по-русски, а если кто-то еще будет с нами, то по-английски. Но между собой мы по-русски будем говорить, наверное.

— Я должен про это спросить — тебе бы хотелось увидеть россиян на международных турнирах? Ситуация, кажется, меняется.

— Я не хочу говорить об этом ничего, если честно. Я бы ничего не ответил здесь.

— Из-за напряженной ситуации?

— Я бы сказал, да.

— На отношение к тебе текущие события в мире не влияют из-за происхождения?

— Нет, с негативом я не сталкивался.

Максим Наумов. Фото USA Today Sports

Овечкин — мой кумир с раннего детства

— В анкете ISU написано, что ты увлекаешься баскетболом.

— Баскетболом? Нет, я больше хоккеем. Если я слежу за другим спортом, это НХЛ, очень нравится. Поиграть в баскетбол могу, но больше футбол.

— А кто вообще эти анкеты ISU заполняет?

— А я не знаю. (Смеется.) Надо будет апдейт сделать.

— Ну тогда кто кумир? Овечкин или назовешь кого-то пооригинальнее?

— Нет, когда я был маленьким, он уже был мой номер один. Сейчас он все шайбы забивает, скоро Гретцки перебьет, думаю, сто процентов. У меня даже есть кепка, на которой он расписался. Когда-то давно в детстве мой крестный отец мне все рассказал про хоккей, включил мне игру «Вашингтон Кэпиталз» — а там Овечкин играет. И с тех пор я за ним слежу.

— Расписался — это тебе пришлось его ждать где-то?

— Нет, мы знали кого-то, который знал кого-то, который знал его. (Смеется.) До сих пор лежит, знаю где. Очень круто.

— Если сравнивать с фигурным катанием, то там таким же кумиром будет Плющенко?

— Тут сложный вопрос. Когда был поменьше, то да, однозначно Плющенко. Но когда повзрослел, понял, что у всех фигуристов есть вещь, которую они делают лучше всех. Плющенко — прыжки, техника, катание Ягудина, тот же Юдзуру, Денис Тен, вращения Джейсона Брауна. Илья [Малинин] - четверной аксель. Я всех смотрю и у всех что-то беру. Я вообще фанат фигурного катания, много его смотрю, интересно же.

— За соревнованиями в России следил?

— В России — нет, честно. Скорее думал про себя и свои соревнования.

— Тогда последнее — фильм «Брат-2» знаешь?

— Да, кстати! Недавно смотрел, узнал про него. Он же вышел давно, да? Я зашел на YouTube и включил сначала первый, потом второй. Было интересно, мне понравилось.

— Ну тогда да пребудет с тобой сила, которая в правде, и пусть оловянные медали превратятся в золотые.