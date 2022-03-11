Загитова хочет исполнить одну из своих старых программ на шоу Тутберидзе

Загитова выступит с одной из старых программ на шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своем желании исполнить одну из старых соревновательных программ в рамках шоу Этери Тутберидзе. Мероприятия пройдут в Минске (9 апреля), Москве (13 апреля), Красноярске (20 апреля), Самаре (24 апреля), Нижнем Новгороде (26 апреля) и Ташкенте (29 апреля).

«Будет ли новый показательный номер к шоу Тутберидзе? Я думаю, что да. Я хочу катать одну свою старую программу. Можете чуть-чуть погадать, какую именно я хочу катать на шоу Этери Георгиевны», — рассказала Загитова в прямом эфире в Instagram.

Точный список участников в каждом городе будет объявлен дополнительно.

Загитова не выступала на соревнованиях с финала серии «Гран-при» в 2019 году. Она заняла в нем последнее, шестое место, после чего объявила о паузе в карьере. О завершении карьеры фигуристка официально не заявляла.