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Сегодня, 21:11

Медведева покажет новый показательный номер на шоу к юбилею Татьяны Тарасовой

Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что покажет новый показательный номер на шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Помните, единственный путь победить негатив — это позитив. Оставайтесь сосредоточены на ваших мечтах».
Это цитата одного из моих любимых актеров Джареда Лето. В эти непростые времена искать позитив становится труднее. Очень хочется отвлечься на что-то позитивное, легкое и светлое! И мы подготовили для вас нечто особенное.
Я буду рада видеть вас 15 и 16 апреля в Лужниках на ледовом шоу «Ледниковый период» к юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой со своим новым номером. Приходите!
Давайте сосредоточимся на наших мечтах!" - написала Медведева в своем Telegram-канале.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона 2019/2020. Тогда фигуристка была на контрольных прокатах сборной России, но в итоге не участвовала в турнирах.

Евгения Медведева
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