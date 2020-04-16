ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Александра Трусова — об отмене ЧМ: «Главное — победить в борьбе с вирусом»

21:41
Александра Трусова. Фото "СЭ"
Александра Трусова. Фото "СЭ"
Теги:

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса.

Ранее ISU отменил чемпионаты мира 2020 года по фигурному катанию, шорт-треку и синхронному катанию.

— Сейчас сложно рассуждать о правильности такого решения, — приводит слова Трусовой ТАСС. — Пока главное — победить в борьбе с вирусом, вернуться к нормальному образу жизни. В принципе, я за привычное расписание сезона и не думаю, что следующей осенью буду сильно переживать по поводу чемпионата мира прошлого сезона. Новый сезон, новые цели, новый чемпионат мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8264709

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир