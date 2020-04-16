Александра Трусова — об отмене ЧМ: «Главное — победить в борьбе с вирусом»
21:41
Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса.
Ранее ISU отменил чемпионаты мира 2020 года по фигурному катанию, шорт-треку и синхронному катанию.
— Сейчас сложно рассуждать о правильности такого решения, — приводит слова Трусовой ТАСС. — Пока главное — победить в борьбе с вирусом, вернуться к нормальному образу жизни. В принципе, я за привычное расписание сезона и не думаю, что следующей осенью буду сильно переживать по поводу чемпионата мира прошлого сезона. Новый сезон, новые цели, новый чемпионат мира.
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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020