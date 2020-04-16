ISU отменил чемпионаты мира 2020 года по фигурному катанию, шорт-треку и синхронному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионаты мира по фигурному катанию, шорт-треку и синхронному катанию, которые должны были пройти в 2020 году, сообщается на официальном сайте организации.

Такое решение связано с пандемией коронавируса. Совет ISU во время онлайн-встречи 16 апреля пришел к выводу, что турниры должны быть отменены.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 115 624 человека. Зафиксирован 141 195 летальных исходов от инфекции, вылечился 527 471 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 650 833 человека. Далее идут — Испания (182 816), Италия (165 155), Франция (147 863) и Германия (135 633).