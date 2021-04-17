Траньков оценил выступление Мишиной и Галлямова в произвольной программе на командном ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков поделился впечатлением от выступления спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе на World Team Trophy.

«В лучших традициях победного российского катания. Все чисто, все выполнили. Саша поборолся за тулуп, но все хорошо. Ребята молодцы.

Видна усталость, сезон был длинный. Сложно уже мотивировать себя. Но все равно выложились на максимум. Думаю, что они лучшая пара на данный момент в мире. Поздравляю всю команду», – сказал Траньков в эфире Первого канала.

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии. Пара набрала за свой прокат 151,59 балла.

Онлайн-трансляция третьего дня командного чемпионата мира — здесь.