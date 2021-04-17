Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу в соревновании спортивных пар на командном чемпионате мира

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в соревнованиях спортивных пар на неофициальном командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).

Российская пара набрала за свой прокат 151,59 балла.

Вторыми стали американцы Алекса Нерим и Брэндон Фрейзер (133,63 балла). Третий результат показали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (130,83 балла).

Вчера, 16 апреля, Мишина и Галлямов выиграли короткую программу (73.77). Пара принесла сборной России максимальные 24 очка.

В общем зачете после шести программ Россия лидирует с 103 очками. Второе место занимает сборная США (94 бочка), третье – команда Японии (88 очков).

Командный чемпионат мира проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

Фигурное катание

Осака (Япония)

Командный чемпионат мира

Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 151,59

2. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) – 133,63

3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 130,83

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 128,24

5. Клео Амон/Денис Стрекалин (Франция) – 104,81

6. Лори-Анн Матте/Тьери Ферлан (Канада) – 101,83

Командный турнир

Положение после семи видов

1. Россия – 103

2. США – 94

3. Япония – 88

4. Франция – 64

5. Италия – 62

6. Канада – 49