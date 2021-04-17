Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу в соревновании спортивных пар на командном чемпионате мира
Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в соревнованиях спортивных пар на неофициальном командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).
Российская пара набрала за свой прокат 151,59 балла.
Вторыми стали американцы Алекса Нерим и Брэндон Фрейзер (133,63 балла). Третий результат показали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (130,83 балла).
Вчера, 16 апреля, Мишина и Галлямов выиграли короткую программу (73.77). Пара принесла сборной России максимальные 24 очка.
В общем зачете после шести программ Россия лидирует с 103 очками. Второе место занимает сборная США (94 бочка), третье – команда Японии (88 очков).
Командный чемпионат мира проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
Фигурное катание
Осака (Япония)
Командный чемпионат мира
Пары
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 151,59
2. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) – 133,63
3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 130,83
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 128,24
5. Клео Амон/Денис Стрекалин (Франция) – 104,81
6. Лори-Анн Матте/Тьери Ферлан (Канада) – 101,83
Командный турнир
Положение после семи видов
1. Россия – 103
2. США – 94
3. Япония – 88
4. Франция – 64
5. Италия – 62
6. Канада – 49
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