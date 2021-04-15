Слуцкая о командном ЧМ: «Прокаты у девочек были точно лучше, чем на чемпионате мире»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступления Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в Японии.

«Туктамышева крута! Ничего не скажешь. Настолько расслабленная! Вот если бы это была Олимпиада... Шикарна! Настолько вдохновенна! Прекрасно откаталась, со сложным тройным акселем. Такое ощущение, что все это просто не доставляет никакого труда. Восхищаюсь ей как спортсменкой. И, честно сказать, при ее прекрасном катании, почему-то второй балл ей ставят очень низкий. Аня как всегда прекрасна, легка, с чистым прокатом. Но, мне кажется, эти прокаты у девочек были точно лучше, чем на чемпионате мире. Даже по ощущениям, наверное, более спокойные и более уверенны», — сказала Слуцкая «СЭ».

Также Слуцкая поделилась мнением о лидерстве нашей сборной в командном зачете.

«По тому набору спортсменов, что у нас есть , мы побеждаем. У нас есть представители в парах, в танцах, две сильные девочки, два сильных мальчика. Не буду ничего загадывать, но у нас самые сильные позиции по отношению ко всему миру», — добавила Слуцкая.

После первого дня соревнований Россия лидирует в командном зачете.

(Константин Колмаков, Екатерина Звенигородская)

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