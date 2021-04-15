Победный прокат Чена в короткой программе на командном ЧМ. Видео

Американский фигурист Натан Чен 15 апреля стал победителем в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Осаке.

За свой прокат Чен получил 109,65 балла. Второе место у японца Юдзу Ханю (107,12). Замкнул тройку американец Джейсон Браун (94,86).

Лучшим среди россиян стал Михаил Коляда (5-е место, 93,42 балла).

Сборная России в общем зачете после трех этапов сохранила лидерство и имеет 49 баллов. Далее идут сборные США (47 баллов) и Японии (42 балла).

Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.