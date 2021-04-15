Японцы не хотят мириться с доминированием наших фигуристов! Странный формат турнира оставляет хозяевам шансы

Ни одной ошибки от сборной России — первый день удается на славу, но это еще не окончательная победа.

В японской Осаке завершился первый соревновательный день на World Team Trophy — неофициальном командном чемпионате мира. Сборная России уходит на перерыв лидером, но команды США и Японии все равно не сильно от нас отстают. Хоть наша сборная и начала выступления на турнире практически идеально, специфический формат и формула подсчета результатов не позволила нам гарантировать себе победу. Более того, по факту еще ничего не решено.

Странный формат мешает побеждать России

Перед стартом командного чемпионата мира много было разговоров о «проклятии командного Кубка мира». Чемпионатом мира давайте все-таки называть турнир не будем, раз уж об этом настойчиво просит президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков. Возможно, скепсис Горшкова по отношению к этому старту связан с тем, что это единственные соревнования в международном календаре, где наши фигуристы еще ни разу не побеждали. Причин такой неудачной серии было много, но ключевая — неудобный формат проведения, который нивелирует наши главные преимущества в парном катании и танцах на льду.

На командном Олимпийском турнире все четыре вида фигурного катания поставлены в равные условия, а на World Team Trophy организаторы вынужденно в приоритет выводят одиночное катание. Иначе хозяева неизменно занимали бы последние места. В текущей же формации турнира, когда одиночников выступает по два человека, а танцевальные и спортивные дуэты представлены всего по одному сборная Японии периодически даже побеждает. Да и в этом году теоретические шансы на победу все еще сохраняет.

Но к вопросу о российском проклятии. Если в этом году наша команда первое место упустит — то не иначе как заговором темных сил объяснить это будет невозможно. На страницах нашей газеты мы редко пишем о выступлениях спортсменов в превосходных тонах. Все-таки сама суть журналистики заключается скорее в поиске недостатков. Сегодня же это задача архисложная. Да и не хочется таким заниматься. Вся команда выдала пусть не идеальные, но близкие к тому прокаты. И не столь даже важно, что неожиданно строгие для командника судьи преуспели в поиске ошибок.

Одиночникам не хватило сложности контента

Традиционно главное волнение в командных стартах для российской команды было связано с выступлениями парней-одиночников. Особенно когда в состав включают Михаила Коляду. Да, Коляда всем уже доказал, что после смены тренера он представляет из себя уже кардинально другого человека, но мы все равно не знали как на него повлияет давление общего результата. Многие специалисты утверждали, что Михаилу противопоказаны такие соревнования, но видимо Алексей Мишин действительно перекроил его психологию. Чуть ли не эталонный прокат от Коляды и только скупость судей помешала ему попасть в тройку лучших. Всего несколько сотых его отделили от Кевина Аймоза из Франции и Джейсона Брауна из США. При том, что у них были помарки, да и технический контент у конкурентов был слабее. Но в отличие от Кубка Первого канала, например, здесь считают не общую сумму баллов за все прокаты, а только занятые места. Не важно обошел ты соперника на 20 баллов или несколько десятых. В зачет пойдет только один дополнительный балл.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Коляда по итогам короткой пятой и хочется надеется, что такой результат станет для него и Мишина мотивацией выйти в олимпийский сезон с двумя квадами в короткой. Ведь запас на тройном лутце у Коляды прямо кричит о необходимости добрать еще один оборот... По компонентам Михаила не принижают, но и в любви не признаются. Оценки заметно слабее, чем у Аймоза, Брауна, Нэтана Чена и Юдзуру Ханю. А значит, надо усложняться.

Подумать над более сложным контентом стоит и Евгению Семененко. Поймите правильно, к 17-летнему парню, который впервые в этом году попал на взрослые международные старты, а раньше даже на крупных юниорских турнирах не был вопросов никаких. Тем более, что Семененко и пару недель назад в Стокгольме, и сейчас в Осаке выдает результаты близкие к своему максимуму. Но набора с четверным сальховым и тулупом ему хватило пока только для седьмого места. Тут два варианта — либо международные арбитры не понимают специфику постановок под классику российской эстрады (в короткой у Семененко музыка Игоря Корнелюка), либо намеренно пытались придержать нашу команду.

Кихира опять самоустранилась

Во второй вариант верится охотно, ведь не самые высокие оценки получили не только Коляда с Семененко. Анна Щербакова, к примеру, впервые по сезону получила неясное ребро на флипе. И ладно бы вопросы у судей были бы к ее лутцу, техника исполнения которого, особенно в каскаде с риттбергером не всегда дотошно правильная. Но флип у Щербаковой был практически эталонным и действия судейской панели выглядят как искусственное поддержание интриги. Ведь статус фаворита для России был очевиден еще до начала турнира. Мало того, что в Швеции наши спортсмены взяли три вида из четырех, так и поехали в Японию мы идеальным составом, взяв самых сильных на сегодняшний момент. Так поступили далеко не все. К примеру, американцы, канадцы и французы не привезли в Осаку лучшие танцевальные дуэты, в сборной Италии проблема с одиночным катанием, а Китай из-за сложностей с парами вообще был вынужден сниматься с турнира.

Да и те, кто все-таки до командного кубка мира доехал реально конкуренции той же Щербаковой с Елизаветой Туктамышевой составить не смог. В принципе число девушек в мире, способных бороться с идеальными прокатами Анны и Елизаветы не так много. Среди участниц World Team Trophy в их число входила только Рика Кихира, но она опять подтверждает свой статус самой нестабильной топ-фигуристки. Правда в этот раз неудачи Рики можно оправдать проблемами со здоровьем — к травме ноги теперь добавились боли в спине. Тем не менее на четвертое место она попала даже без лутца и тройного акселя, а значит сохранила свою команду в числе претендентов на медали. А успешные прокаты Нэтана Чена и Юдзуру Ханю ожидаемо вернули команды США и Японии и вовсе в гонку за «золото». Прямо сейчас американцев мы обходим всего на два балла, так что заранее радоваться победе точно не стоит.

Мужчины. Короткая программа

?1. Натан Чен (США) — 109,65

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 107,12

3. Джейсон Браун (США) — 94,86

4. Кевин Аймо (Франция) — 94,69

5. Михаил Коляда (Россия) — 93,42

6. Роман Садовский (Канада) — 89,61

7. Евгений Семененко (Россия) — 88,86

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 78,28

9. Сома Уно (Япония) — 77,46

10. Даниэль Грассль (Италия) — 67,32

11. Нам Нгуен (Канада) — 66,89

Общее положение команд после трех видов

1. Россия — 49

2. США — 47

3. Япония — 42

4. Франция — 26

5. Италия — 25

6. Канада — 23

Онлайн-трансляция первого дня командного чемпионата мира — здесь.

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