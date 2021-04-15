Сборная России лидирует в общем зачете командного ЧМ по фигурному катанию после первого дня

Сборная России по фигурному катанию лидирует в общем зачете после первого дня на неофициальном командном чемпионате мира в Японии.

После трех этапов у команды 49 очков.

Второе место занимает сборная США (47 баллов), замыкает тройку лидеров команда Японии (42 балла).

Сегодня, 15 апреля, свои короткие программы представили танцевальные дуэты, девушки и мужчины.

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграл ритм-танец. У девушек первые два места заняли россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Российский фигурист Михаил Коляда показал пятый результат в своей короткой программе.

Завтра, 16 апреля, короткую программу представят спортивные пары (начало — в 9.15 по московскому времени). Танцевальные пары покажут произвольный танец (начало — 10.35). Мужчины также исполнят произвольную программу (начало — 12.00).

Напомним, командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

За каждую сборную выступают по два фигуриста в соревнованиях одиночников у мужчин и женщин, а также по одной спортивной паре и танцевальному дуэту. Фигуристы исполняют короткую и произвольную программы, а за занятое место им присуждается от 1 до 12 баллов: в одиночных разрядах за последнее 12-е место начисляется 1 балл, за первое место — 12, в парных разрядах за последнее 6-е место — 7 баллов, за первое место — 12 баллов. Побеждает та команда, у которой большее количество очков по сумме баллов за короткие и произвольные программы.

Фигурное катание

Осака (Япония)

Командный чемпионат мира

Положение после трех этапов

1. Россия — 49 баллов

2. США — 47

3. Япония — 42

4. Франция — 26

4. Италия — 25

6. Канада — 23

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