Коляда стал пятым в короткой программе на командном ЧМ в Японии
Российский фигурист Михаил Коляда показал пятый результат в короткой программе на неофициальном командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).
За свой прокат 26-летний спортсмен получил 93.42 балла.
Лучшим в короткой программе стал американец Нейтан Чен (109.65). Второе место у японца Юдзу Ханю (107.12). Замкнул тройку американец Джейсон Браун (94.86).
17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал седьмой результат.
Произвольную программу мужчины представят завтра, 16 апреля (начало — 12.00 по московскому времени).
Сборная России в общем зачете после трех этапов сохранила лидерство и имеет 49 баллов. Далее идут сборные США (47 баллов) и Японии (42 балла).
Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.
Фигурное катание
Осака (Япония)
Командный чемпионат мира
Мужчины
Короткая программа
1. Нейтан Чен (США) — 109,65 балла
2. Юдзуру Ханю (Япония) — 107,12
3. Джейсон Браун (США) — 94,86
4. Кевин Эмоз (Франция) — 94,69
5. Михаил Коляда (Россия) — 93,42
6. Роман Садовский (Канада) — 89,61
7. Евгений Семененко (Россия) — 88,86
8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 78,28
9. Сема Уно (Япония) — 77,46
10. Даниэль Грассль (Италия) — 67,32
11. Нам Нгуен (Канада) — 66,89
Командный турнир
Положение после трех этапов
1. Россия — 49 баллов
2. США — 47
3. Япония — 42
4. Франция — 26
4. Италия — 25
6. Канада — 23
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