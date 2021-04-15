Коляда стал пятым в короткой программе на командном ЧМ в Японии

Российский фигурист Михаил Коляда показал пятый результат в короткой программе на неофициальном командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).

За свой прокат 26-летний спортсмен получил 93.42 балла.

Лучшим в короткой программе стал американец Нейтан Чен (109.65). Второе место у японца Юдзу Ханю (107.12). Замкнул тройку американец Джейсон Браун (94.86).

17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал седьмой результат.

Произвольную программу мужчины представят завтра, 16 апреля (начало — 12.00 по московскому времени).

Сборная России в общем зачете после трех этапов сохранила лидерство и имеет 49 баллов. Далее идут сборные США (47 баллов) и Японии (42 балла).

Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.

Фигурное катание

Осака (Япония)

Командный чемпионат мира

Мужчины

Короткая программа

1. Нейтан Чен (США) — 109,65 балла

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 107,12

3. Джейсон Браун (США) — 94,86

4. Кевин Эмоз (Франция) — 94,69

5. Михаил Коляда (Россия) — 93,42

6. Роман Садовский (Канада) — 89,61

7. Евгений Семененко (Россия) — 88,86

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 78,28

9. Сема Уно (Япония) — 77,46

10. Даниэль Грассль (Италия) — 67,32

11. Нам Нгуен (Канада) — 66,89

Командный турнир

Положение после трех этапов

1. Россия — 49 баллов

2. США — 47

3. Япония — 42

4. Франция — 26

4. Италия — 25

6. Канада — 23

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