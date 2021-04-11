Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и где смотреть трансляции

World Team Trophy пройдет с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу на командном чемпионате мира-2021 будут бороться шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.

Система распределения очков: фигуристы исполняют короткую и произвольную программы, а за занятое место им присуждается от 1 до 12 баллов. Побеждает та команда, у которой большее количество очков.

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и трансляции

15 апреля, четверг

09:05 Танцы на льду. Ритм-танец

10:25 Женщины. Короткая программа

12:25 Мужчины. Короткая программа

16 апреля, пятница

09:20 Пары. Короткая программа

10:45 Танцы на льду. Произвольный танец

12:10 Мужчины. Произвольная программа

17 апреля, суббота

09:15 Пары. Произвольная программа

10:50 Женщины. Произвольная программа

18 апреля, воскресенье

08:00 Показательные выступления

(время московское)

Состав сборной России на World Team Trophy 2021

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов