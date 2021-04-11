Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и где смотреть трансляции
За победу на командном чемпионате мира-2021 будут бороться шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.
Система распределения очков: фигуристы исполняют короткую и произвольную программы, а за занятое место им присуждается от 1 до 12 баллов. Побеждает та команда, у которой большее количество очков.
Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и трансляции
15 апреля, четверг
09:05 Танцы на льду. Ритм-танец
10:25 Женщины. Короткая программа
12:25 Мужчины. Короткая программа
16 апреля, пятница
09:20 Пары. Короткая программа
10:45 Танцы на льду. Произвольный танец
12:10 Мужчины. Произвольная программа
17 апреля, суббота
09:15 Пары. Произвольная программа
10:50 Женщины. Произвольная программа
18 апреля, воскресенье
08:00 Показательные выступления
(время московское)
Состав сборной России на World Team Trophy 2021
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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