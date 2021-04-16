Мишина объяснила удачное выступление мужчин в произвольной программе на командном ЧМ

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина 16 апреля в интервью ТАСС прокомментировала выступление своего подопечного Евгения Семененко и Михаила Коляды на командном чемпионате мира в Японии.

«Мальчики сегодня показали отличные прокаты, команда продолжает лидировать. Всегда можно что-то улучшить, но и у одного, и у второго нашего фигуристка все было сделано по максимуму. Собрались, чувствовался настрой. Говорить о победе пока рано, еще будет старт у девочек и произвольная программа у пар. Ну а мальчики сегодня все сделали отлично — вот такая моя оценка», — заявила Мишина.

Дмитрий Коляда в произвольной программе турнира занял третье место с результатом в 180,72 балла и принес в копилку сборной 10 баллов.

17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал пятый результат (8 очков для сборной).

Сборная России в общем зачете после шести этапов программы упрочила лидерство и имеет 91 балл. Далее идут сборные США (83 балла) и Японии (78 баллов).

Напомним, командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.