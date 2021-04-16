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Синицина поделилась эмоциями после победы в произвольном танце на командном ЧМ в Осаке

16:53
Виктория Синицина Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира российская фигуристка Виктория Синицина в своем Instagram поделилась эмоциями после победы в произвольном танце на командном чемпионате мира.

«Ура! Теперь со спокойной душой можно расслабиться и выдохнуть! Выступать со зрителями — огромное удовольствие. Спасибо большое всем, кто за нас болел и переживал! Но завтра еще один день, естественно, мы будем болеть за наших девчонок и ребят! Еще раз спасибо, будем болеть все вместе?» — написала Синицина.

Вчера, 15 апреля, дуэт Синицина и Никита Кацалапов выиграл ритм-танец на командном чемпионате мира в Японии. Пара, выигравшая в этом году индивидуальный чемпионат мира в Стокгольме, набрала за свой прокат 86.66 и принесла 12 баллов в копилку сборной России.

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