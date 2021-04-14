Андрей Малахов рассказал о планах сделать эфир с российскими фигуристками

Известный телеведущий Андрей Малахов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе российских фигуристок на прошедшем чемпионате мира-2021 в Стокгольме (Швеция).

«Я думаю, что у нас самая сильная школа фигурного катания. Противостояние тренеров играет только на руку нашему спорту, потому что постоянно нужно доказывать, кто является лучшим. Правда, мне всегда немножко жалко девчонок. То, что их заставляют делать — это всегда очень сложно. И я понимаю, какое нервное напряжение они испытывают для того, чтобы получать эти медали», — сказал Малахов «СЭ».

Малахов также рассказал, почему не стали делать программу, посвященную успеху российских фигуристок.

«Мы планировали, но отдельную программу не стали делать, потому что они появились у наших конкурентов на другом телеканале. И повторять, как-то не хотелось. Я противник создания ремейков чего-либо. Мы ждем большого события, чтобы позвать их и сделать с ними эфир», — добавил Малахов.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира-2021 россиянки заняли весь пьедестал почета. Золото получила Анна Щербакова, серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.

(Артем Бухаев)