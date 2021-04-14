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Тарасова поделилась ожиданиями от командного турнира в Японии

12:08
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от командного фигурного турнира World Team Trophy в Японии.

«У меня прекрасные ожидания. Желаю нашим ребятам отличного настроения! Ждем прекрасных прокатов, которые завершат сезон. Удачи!», — сказала Тарасова «СЭ».

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.

(Владислав Флегонтов)

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021: путеводитель по World Team Trophy

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