Тарасова поделилась ожиданиями от командного турнира в Японии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от командного фигурного турнира World Team Trophy в Японии.

«У меня прекрасные ожидания. Желаю нашим ребятам отличного настроения! Ждем прекрасных прокатов, которые завершат сезон. Удачи!», — сказала Тарасова «СЭ».

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.

(Владислав Флегонтов)

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