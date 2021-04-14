Биография Александры Трусовой стала бестселлером в Японии

Российская фигуристка Александра Трусова объявила о том, что ее биография под названием «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию» стала бестселлером в Японии.

«Друзья! Я счастлива, что так много людей во всем мире заинтересовалось моей книгой! Особенно приятно, что книга стала бестселлером в стране фигурного катания, Японии. Поверьте, это большая честь для меня!» – написала Трусова в Instagram.

16-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионата мира и Европы. Она первая в истории фигуристка, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип.