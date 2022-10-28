«У меня все замечательно». Ягудин не стал звать Медведеву в соведущие «Ледникового периода»

«СЭ» опросил участников «Ледникового периода» о скандальном уходе Дани Милохина и поиске нового партнера для Евгении Медведевой.

Алексей Ягудин, ведущий

— Слушайте, парень записал видео — «устал». Устал, улетел (смеется). Эта новость действительно застала нас врасплох. Я не Женя Медведева, мои партнерши на месте, чему я безмерно рад. И Алина [Загитова] здесь, и Аня [Щербакова]. Жалко Женю в какой-то степени, прям такая потеря партнера — а мы понимаем, что здесь без партнера глобально ты никому не нужен. Но я знаю, в какой спешке обзваниваются сейчас Ильей многие претенденты. Если получится, то будет здорово. Потому что жалко будет просто потерять Женю, если она прекратит участие. Думаю, выход найдут. Кто-то уже травмировался, происходили срочные замены. Олег Васильев с Дашей Мороз начинали проект, потом Даша выступала другим партнером. Приходили на выручку, не только фигуристы, но и их «вторые половинки». Думаю, выкрутятся, и Женя останется. Даня — ну так он поступил. У меня нет каких-то категоричных оценок.

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Хотя много было оценок, в том числе и от участников проекта — «подстава, не по-мужски поступил».

— Можно громко об этом заявлять. Но парень сделал свой выбор. В чем-то его обвинять? Я не режиссер этого проекта. В моем углу все стабильно. Он негодяй, подставил, поступил не по-спортивному, не по-мужски? Я не буду так говорить. Слушайте, были истории, когда Миша Галустян, тоже наевшись сполна этим проектом, сидел в машине, не хотел выходить. Съемки тогда проходили на «Мосфильме». Он говорил: «Я по-человечески устал, просто больше не могу». Авербух его уговаривал, сидя в машине. Там уговорил. А здесь... При ближнем контакте могли договориться. Но тут как-то раз — и все.

— Из Дубая сложно уже человека вытаскивать.

— Да-да, особенно когда такой контраст — здесь лед и холод, а там тепло.

— Вы не хотите в Дубай?

— Не, мне здесь хорошо!

— Может, Женю вам в соведущие?

— У меня все хорошо, в этом плане все замечательно, и я всем доволен.

Евгения Медведева, партнерша Милохина:

Выложила фотографию с надписью «Усталость — это иллюзия».

Евгения Медведева. Фото Соцсети

Татьяна Волосожар, действующая чемпионка «Ледникового периода»:

— Конечно, это же главный вопрос! (Смеется.) Мне очень жаль, потому что Даня — потрясающий человек, мне нравилось быть с ним в одном проекте, общаться, делиться опытом фигурным. Мы с ним гоняли перебежками на бешеной скорости, круто. Поэтому я по нему буду скучать.

Александр Энберт, чемпион «Ледникового периода»-2020:

— Медийно это пошло в плюс проекту? Возможно, что в плюс пошло даже, да. Но Евгения, будучи одиночницей, постепенно начала осваивать парное катание и сейчас столкнулась с таким огромным минусом парного катания — зависимость от партнера. Очень бы не хотелось, чтобы она когда-то с этим сталкивалась, но, к сожалению, в парах партнер может получить травму, у него может пропасть мотивация, и ты остаешься ни там ни сям. Вроде и сам готов, и можешь, но... Вот за это обидно в случае с Женей. А Даня принял решение, которое принял, но, работая в команде, наверное, лучше любые решения принимать тоже в команде, потому что здесь коллектив добрый, дружный, и Илья прекрасно все понимает. И если бы они приняли решение вместе, то нашли бы безболезненный выход. И чтобы Дане спокойно отдохнуть, и чтобы Евгения могла интегрироваться с другим партнером. Это было бы правильнее.

Иван Колесников, актер:

— Никак к этому не отношусь. Мы же не знаем обстоятельств. Вообще, конечно, это плохо. Но Даня молодой еще. Учится на своих ошибках. Надеюсь, что Евгения более адекватный, взрослый человек, как-то справится с этим. Считаю, что трагедии как таковой не случилось. Такое бывает. Тоже поступок, будет знать, какие бывают люди. Для жизни это очень полезно.

Оксана Домнина, чемпионка мира:

— Безусловно, это неприятно. У меня вообще в голове не укладывается, что так можно сделать. Но, опять же, мы не знаем всего. Это решение Дани, которое сложно комментировать.

Татьяна Тарасова, руководитель жюри:

— Для всех его решение неожиданное. Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально!

Вероятным партнером Медведевой называют актеров Антона Рогачева или Алексея Лукина.