Милохин бросил Медведеву и уехал в Дубай. Что теперь будет с Евгенией?

Страсти вокруг «Ледникового» разгораются с новой силой.

Не успели остыть эмоции после показа на ТВ первых двух выпусков нового сезона «Ледникового периода», как перед премьерой третьего вокруг телешоу разгорелся серьезный скандал. Проект внезапно покидает одна из главных его звезд блогер Даня Милохин. Юноша выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и в прошлом сезоне дуэт покорил сердца зрителей. Что могло пойти не так в отношениях тик-токера и фигуристки, а также останется ли в проекте сама Евгения?

Милохин устал и улетел в Дубай сразу после очередной тренировки

Если вы и не следили в последнее время за «Ледниковым периодом» и перезапуском проекта в этом году под заголовком «Снова вместе», то наверняка хотя бы что-то слышали о дуэте Дани Милохина и Евгении Медведевой. Дуэт из двух крайне популярных у поколения зумеров знаменитостей словно вдохнул новую жизнь в проект Ильи Авербуха и наконец-то привел к нему аудиторию младше 40 лет. И вот теперь у Авербуха могут снова возникнуть сложности с интересом к шоу у молодежи. Блогер Милохин внезапно заявил, что покинул проект. «К сожалению, я покинул данное шоу. Я просто устал, — сказал Милохин. — У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю. Я считаю, все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете».

Милохин не просто отказался от дальнейшего участия в телешоу, он покинул Россию и улетел в Дубай. На сколько времени — неизвестно. Потому что сам он об отъезде не сообщал, а видео с Милохиным, катающимся на вейксерфе на берегу Персидского залива, опубликовала блогер Анастасия Анисимова. Кроме того, есть драма и в личных отношениях Милохина с Медведевой. Мало того что он оставил ее одну, так еще и отписался в соцсетях от бывшей партнерши по шоу, как и она от него. Надо понимать, что публичные люди без причины на такие поступки не идут. Поэтому наиболее вероятной причиной, по которой известный тик-токер покинул проект, выглядит кризис в их отношениях. Милохин и Медведева не просто выступали вместе в проекте. Они очень сблизились во время работы и много времени проводили вдвоем во время шоу.

Тарасова обвинила Милохина в предательстве Евгении

Так что, говоря об усталости, Даня мог намекать на проблемы в общении с Евгенией. Когда какой-то человек становится тебе крайне близок, но потом это меняется, сложно дальше продолжать совместную работу. Насколько близки были друг с другом Милохин и Медведева, сказать непросто, но в интернете много различных домыслов на этот счет и фанатских теорий. Из фактов — они совместно отдыхали вне телешоу, а на проекте запомнились страстным поцелуем. С другой стороны, прийти к партнеру по проекту на день рождения — нормальная практика, а возможно, и часть контракта с продюсерами «Ледникового». Поцелуй во время номера — часть сценического номера, ведь дуэт копировал знаменитую сцену из первого фильма о Человеке-пауке и знаменитый поцелуй Тоби Магуайра и Кирстен Данст. В конце концов, Александра Степанова и Иван Букин регулярно целовались, а женились потом на разных людях.

Спустя время появились и комментарии близких к проекту людей о ситуации. Резче всего высказалась Татьяна Тарасова. «Для всех его решение неожиданное. Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально, — сказала известный тренер и судья проекта. — Нас учили, что бегать нужно до конца. На тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя Медведева». Удивился решению Милохина и тренер Александр Жулин. Более того, он говорил об уходе тик-токера с сожалением, хотя изначально сомневался, насколько такой человек нужен телепроекту. «Не было никаких предпосылок, но раз он сделал такое заявление, думаю, оно было взвешенным, — считает Александр. — Значит, ему стало неинтересно. Он своеобразный парень: захотелось — ушел. У него свое видение. Может, ему было недостаточно интересно участвовать или был финансовый вопрос. Причем не скажу, что он плохо работал, как раз наоборот, очень хорошо. Как спортсмен он выдерживал нагрузки. Мне было с ним легко, Даня мне понравился».

Медведева остается в проекте, и ей срочно ищут нового партнера

По мнению Жулина, пара Медведева/Милохин была одним из фаворитов этого сезона телешоу. В прошлом году они стали третьими в голосовании жюри и первыми по зрительскому. В этом пока что свой максимум еще не показали, однако Александр отметил их по совместной работе. «Я о Милохине здорово свое мнение поменял: думал, он конченый, но оказался приличным парнем. Жалко, что ушел. Потому что легкий парень», — добавил Александр. Творческий лидер шоу Илья Авербух постарался высказаться в свойственном ему дипломатическом ключе, без прямых обвинений. И все же свое возмущение Милохину выказал. «Для нас это было шок. После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел, — рассказывает Авербух. — Нас так в спорте не воспитывали, в голове этот поступок не укладывается. Однако Даня его совершил, он принял свое решение».

Илья постарался всех успокоить и сказал, что приложит все силы к тому, чтобы сохранить Медведеву в проекте. Прямо сейчас ведутся экстренные поиски нового партнера. Главное, есть желание продолжать кататься от самой Евгении, но вот как технически посередине сезона провернуть финт со сменой партнера — большой вопрос. Как считать очки, что делать с командными результатами. В конце концов, что будет с уже отснятыми номерами Медведевой и Милохина, которые просто еще не успели показать на ТВ? Таких как минимум два, и один из них был анонсирован как крайне вызывающий. По словам очевидцев, нас всех ждал новый поцелуй между Евгенией и Данилой. Теперь же нельзя исключать ничего, в том числе снятия Медведевой или перевод ее в качестве соведущей. Как вам дуэт Загитовой и Медведевой, например?