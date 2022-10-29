Медведева напоследок «завела» Милохина. Обзор третьего выпуска «Ледникового периода»

Самые яркие эпизоды нового этапа.

Ледниковый период. Третий выпуск

Команда Александра Жулина — 212,98

1. Евгения Медведева/Даня Милохин — 35,74

2. Виктория Синицина/Иван Скобрев — 35,60

3. Валерия Ланская/Роман Костомаров — 35,56

4. Дарья Мороз/Максим Маринин — 35,44

5. Елена Ильиных/Егор Бероев — 35,26

6. Наталья Подольская/Дмитрий Соловьев — 34,98



Команда Ильи Авербуха — 212,96

1-2. Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов — 35,80

1-2. Татьяна Волосожар/Вячеслав Чепурченко — 35,80

3. Татьяна Тотьмянина/Иван Колесников — 35,70

4. Регина Тодоренко/Александр Энберт — 35,46

5. Оксана Домнина/Марат Башаров — 35,38

6. Алла Михеева/Иван Букин — 35,22

Тема третьего этапа шоу — мировое кино. Участникам предстояло выступать под музыку из известных фильмов в соответствующих образах. И они показали настоящее разнообразие — от джаза до драмы. В этот раз всем пришлось сложнее — ведь участники поменялись наставниками и учились работать заново. Судя по зрительскому интересу, у них все получилось.

Серьезные Михеева и Букин

Открывали новый выпуск Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев. Их номер под джазовые композиции из фильма «Кабаре» вышел достаточно позитивным. Но, по мнению Татьяны Тарасовой, которая вернулась в проект после двух пропущенных этапов, пара выступала недостаточно весело. Подольская отметила после проката, что номер был очень сложным для них: «Не знаю, как осталась жива!»

Алла Михеева и Иван Букин — одна из самых веселых пар проекта. Однако для этого выпуска они показали серьезную постановку — психологический номер на музыку из нашумевшего сериала «Игра в кальмара». Пара каталась на высоких скоростях, показала шикарный «кораблик» и заслужила высшую оценку за артистизм от Татьяны Тарасовой: «Я не смотрела фильм. Но мне понравилось! Они были живые!».

Алла Михеева и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Виктория Синицина и Иван Скобрев показали программу под композиции из «Великого шоумена». Татьяна Анатольевна отметила, что пара каталась достойно. А Алина Загитова задалась вопросом — чего не хватило судьям для более высоких баллов? И назвала их прокат потрясающим.

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников выступили с драматическим номером — по мотивам французской трагикомедии «Девушка на мосту». Судьи высоко оценили катание пары: Татьяна Навка особенно похвалила партнера, и добавила, что артистизма их программе не хватило: «Не было желания поставить 6.0».

Игрушечные Медведева и Милохин

Необычный номер выбрали Дарья Мороз и Максим Маринин: они обратились к культовому фильму «Бегущий по лезвию». Жюри оценили прокат пары, а Алина Загитова даже захотела посмотреть фильм — об этом олимпийская чемпионка призналась участникам.

Регина Тодоренко, выступавшая в паре с Александром Энбертом, каталась в роли «Танцовщицы» из одноименного фильма. Их дуэт заработал высокие оценки за технику и артистизм. Ксения Алферова отметила, что получила удовольствие от сложного номера пары. А Татьяна Тарасова отметила, что программа сложилась, и поблагодарила участников за нее.

Роман Костомаров и Валерия Ланская катались в смокингах, показали несколько сложных поддержек. Виктор Васильев отметил, что пара не допустила ни одной помарки в прокате.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов катались под музыку из жуткого «Лабиринта фавна» Гильермо дель Торо. После их выступления Татьяна Навка высоко оценила владение коньком партнерши: «Ты сделала очень сложные шаги — скобочки, поворотики. Это правда очень сложно». Прокат этой пары оценили и зрители, которые скандировали «молодцы!» после оценок — а баллы были очень высокими.

Одни из самых ярких участников — Евгения Медведева и Даня Милохин — на данный момент уже не пара. К сожалению, партнер покинул проект, но до ухода успел сняться в третьем и четвертом этапах «Ледникового периода». В этом выпуске Женя и Даня показали программу по мотивам фильма «Игрушка», набрали чуть ли не самые высокие оценки из всех и заставили улыбаться Татьяну Тарасову. А Алина Загитова отметила — пара все же была в недоумении из-за судейства. Медведева пояснила — они удивлены оценками в хорошем смысле.

Странные Домнина и Башаров

Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко передали атмосферу Англии первой половины XX века — они воплотили героев «Острых козырьков». По мнению Анны Щербаковой, в их номере все было идеально. А все судьи единогласно отметили невероятный технический уровень.

Елена Ильиных и Егор Бероев катались под веселые мотивы из комедии Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот». Партнер выступал в соломенной шляпке, а олимпийская чемпионка — в косынке. Их оценки были высокими — судей впечатлил номер. Татьяна Тарасова отметила, что получила удовольствие. А Алина Загитова сказала, что безумно переживала за эту пару.

Елена Ильиных и Егор Бероев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Закрывали третий выпуск Марат Башаров и Оксана Домнина. И их выступление вновь было одним из самых странных и необычных: они выбрали фильм «Примадонна». Партнер катался в образе женщины, которая пытается обучиться вокальному искусству, а партнерша — в роли терпеливого педагога. Башаров выступал в пеньюаре и пел мимо нот — и этим впечатлил ведущего Алексея Ягудина, который назвал номер пары лучшим за выпуск. А в завершение Анна Щербакова иронично пошутила о голосе Марата.