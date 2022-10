Медведева сцепилась со Степановой, Авербух — с судьями. Чем запомнился второй эпизод «Ледникового периода»

Телезрители увидели вторую часть шоу.

Ледниковый период. Второй выпуск

Команда Александра Жулина — 142,22

Татьяна Тотьмянина/Иван Колесников — 23,90

Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов — 23,84

Татьяна Волосожар/Вячеслав Чепурченко — 23,82

Регина Тодоренко/Александр Энберт — 23,64

Оксана Домнина/Марат Башаров — 23,54

Алла Михеева/Иван Букин — 23,48



Команда Ильи Авербуха — 141,82

Виктория Синицина/Иван Скобрев — 23,86

Валерия Ланская/Роман Костомаров — 23,82

Евгения Медведева/Даня Милохин — 23,80

Дарья Мороз/Максим Маринин — 23,60

Наталья Подольская/Дмитрий Соловьев — 23,40

Елена Ильиных/Егор Бероев — 23,34

Снова вместе! Девиз нового сезона главного околоспортивного телешоу страны, пожалуй, лучше всего отражает его суть. В этот раз мы практически не видим новые пары и непривычных участников. Зато много столь давно знакомых и полюбившихся зрителям дуэтов. Как, например, Евгения Медведева и Даня Милохин, которые взрывали своими просмотрами рейтинги популярности пар на «Ледниковом периоде». В этом сезоне у них есть шанс повторить этот успех. Но вот что касается спортивного результата, то тут не все однозначно — у Медведевой с Милохиным немало конкурентов. Что и показал второй эпизод телепроекта, где Евгения с партнером снова остались без максимальной оценки.

Авербух недоволен лояльностью судей к команде Жулина

Для начала напомним про главное. В этом году «Ледниковый период» проходит в командном формате. В прошлом такую схему продюсеры телешоу уже пробовали, но новый зритель мог о ней забыть. Так вот, помимо соревнования пар друг с другом ведут борьбу за победу и команды Илья Авербуха с командой Александра Жулина. Авербух действительно соревнуется внутри своего же собственного шоу. Но, судя по всему, поблажек ему как автору проекта никто особо не делает. По крайней мере, Илья был сильно недоволен судейством после объявления оценок пары из противоположной команды. «То ли судьи все-таки не понимают, что происходит... Да, ребята блестящие, здесь все замечательно. Но если вы пришли судить, то вы пришли судить. Вы не могли не видеть, что этот танец по технике не был на шесть ноль. Этим самым вы дискредитируете нашу работу», — сказал Авербух.

Речь шла о выступлении телеведущей Аллы Михеевой с Иваном Букиным. Алла и Иван показали номер под композицию Felicita в исполнении Аль Бано и Tote DeeJay. Судьям постановка понравилась, и они выставили им высокий общий балл в 11.86. Это уже не первый случай, когда Авербух подозревает арбитров проекта в особых симпатиях к участникам из команды Жулина. Еще бы, ведь после второго этапа Илья проигрывает Александру (точнее, команда Авербуха команде Жулина) больше балла. Только вот основную роль в успехе команды Жулина играют не Алла с Ильей — они по результатам последние. Флагманы шоу — Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. На максимальную оценку они не наработали, как и в первом выпуске, однако явно порадовали судей своим номером, по ходу которого оказались вместе в одной постели. Муж Татьяны Алексей Ягудин не мог на это не отреагировать дерзкой шуткой.

Тодоренко едва не задушила себя шарфом во время проката

Семейных драм вообще вокруг «Ледникового периода» много. Взять хотя бы Елизавету Арзамасову, которая катается не под руководством своего супруга, а также в команде Жулина. И сегодня снова принесла важные очки Александру выступлением в паре с Никитой Кацалаповым под композицию Coffee in Bed в исполнении группы Pentatonix. Кацалапов в свою очередь заочно соревновался со своей женой — Викторией Синициной. Она в команде Авербуха и в паре с Иваном Скобревым впервые в сезоне смогла завоевать для себя наивысший балл. Такого признания заслужил их номер под песню «Я не Андрей» в исполнении Артура Пирожкова. Судьи не стеснялись благодарить ребят за искренние эмоции от проката. 6,0 от всех судей заслужили также и Татьяна Волосожар с Вячеславом Чепурченко, а также Валерия Ланская и Роман Костомаров. А вот Регина Тодоренко снова подверглась обструкции, как и ее партнер Александр Энберт.

Тодоренко и Энберт показали печальную романтическую историю, однако судей прокат не убедил. «Я не увидела никаких больших подвижек у Регины с прошлой недели», — жестко заявила тренер Елена Чайковская. По ее мнению, весь номер строился за счет красоты и силы партнера, а ей хочется увидеть прогресс от Тодоренко. Ведь по-настоящему в проекте соревнуются не фигуристы, которые и так умеют многое. Соревновательный челлендж здесь для приглашенных звезд, для которых лед — это новая стихия. Татьяна Навка решила поддержать телеведущую и похвалила за старание, но при этом отметила, что в будущем ей хотелось бы видеть больше юмора и позитива в постановках. Но на этот аргумент у Регины был свой ответ. Она заявила, что банально не могла смеяться. «Весь номер мне мешал мой шарф. Он меня душил в какой-то момент. Я старалась улыбаться, хотя было больно», — сказала Тодоренко на «разборе полетов» с судьями.

На Медведеву наехала Александра Степанова

Помимо Навки и Чайковской, в панели в этот раз сидели Наталья Бестемьянова, Александра Степанова и актер Дмитрий Миллер. Степанова традиционно жестче прочего оценивает своего бывшего партнера Букина. Бестемьянова критично относится ко всем участникам. И разве что далекий от фигурных интриг Миллер старался показывать объективность, а в некоторых случаях и лояльность к ошибкам, принимая во внимание, что один из ребят в паре все-таки не профессионал, а любитель. Пусть и с миллионами подписчиков в соцсетях. Того же Даню Милохина хоккейное детство и яркий прошлый сезон реальным фигуристом не делают, поэтому резкая реакция на его выступления не всегда понятна. Но в этот раз недовольные были и катанием Медведевой. «Я уже вижу взгляд Жени на меня, — с улыбкой сказала Евгении Степанова. — Хочу извиниться, по технике у меня вопросов нет. Мне хотелось видеть Женю немножечко в программе. Артистизма мне не хватило».

В итоге без одного балла до максимума и в середине таблицы — так завершилась для одной из самых популярных пар проекта за всю его историю презентация номера с темой выпускного под песню Perfect в исполнении Бейонсе и Эда Ширана. За пару тут же вступился тренер Авербух, который душой радеет за каждого своего участника. В том числе и за Дарью Мороз с Максимом Марининым. Они устроили настоящее фаер-шоу под нестареющую классику Show Must Go On группы Queen. Тренировки были непростыми, но если собрать аплодисменты зрителей удалось, то вот высокие баллы за прокат — нет. В команде Жулина также были небольшие провалы. К примеру, не лучшее выступление показали Оксана Домнина с Маратом Башаровым, однако в сравнении с Натальей Подольской и Дмитрием Соловьевым, а также Еленой Ильиных и Егором Бероевым перевес у них серьезный.