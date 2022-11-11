Фигурное катание
Ледниковый период
Новости
Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

11 ноября, 17:07

Мишин высказался о возможном участии Дзюбы в «Ледниковом периоде»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о возможном участии российского нападающего Артема Дзюбы в «Ледниковом периоде».

«Артем Дзюба мне нравится своей незаурядностью. А если человек незаурядный, то он будет незаурядным везде. И на футбольном поле, и в «Ледниковом периоде», и даже на кухне», — цитирует Vprognoze.ru Мишина.

Ранее в ледовом шоу уже принимали участие футболисты — Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычев. Авербух считает, что Дзюба отлично подошел бы проекту, потому по его мнению футболист является «ярким, оригинальным и независимым».

Ранее стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор», за который провел 5 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10423163-mishin-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-vystupleniya-dzyuby-v-lednikovom-periode.html
Артем Дзюба
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
2
Читайте также
Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ
«Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Попова: «Дзюба — достаточно яркий персонаж, он может выйти победителем проекта»

Гербольдт — о возможном участии Дзюбы в «Ледниковом периоде»: «Вопрос, насколько он не боится этого»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости