Гербольдт — о возможном участии Дзюбы в «Ледниковом периоде»: «Вопрос, насколько он не боится этого»

Бронзовый призер Чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт прокомментировала возможность участия нападающего Артема Дзюбы в проекте «Ледниковый период».

«Все равно это человек, который занимается спортом. Тем более, он еще в расцвете сил. Он и по росту хорошо бы гармонировал, и с его рычагами интересно было бы на это посмотреть. Вопрос в том, насколько он не боится этого. В любом случае, это спортивное тело, которое должно достаточно быстро подчиняться каким-либо движениям. Все-таки человек, который находится в спорте, умеет слышать, слушать и исполнять — такому человеку проще работать в подобных проектах», — цитирует «Газета.Ru» Гербольдт.

Российская фигуристка Бетина Попова предположила, что Дзюба может стать победителем «Ледникового периода».

Авербух считает, что Дзюба отлично подошел бы проекту, потому по его мнению футболист является «ярким, оригинальным и независимым».

Ранее стало известно, что 34-летний футболист расторг контракт с «Аданой Демирспор», за который провел 5 матчей и забил 1 гол.