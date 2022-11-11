Авербух считает, что Дзюба хорошо бы смотрелся в шоу «Ледниковый период»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух считает, что футболист Артем Дзюба хорошо бы смотрелся в телевизионной программе Первого канала.

«У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычев. Участие Артема поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков. Думаю, Артем Дзюба действительно в «Ледниковом периоде» смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор», за который провел 5 матчей и забил 1 гол.

10 ноября на своем YouTube-канале Александр Емельяненко согласился провести поединок с Дзюбой. 41-летний спортсмен отметил, что у 34-летнего футболиста не будет шансов против него.