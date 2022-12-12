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Ледниковый период

12 декабря, 17:30

Иоланда Чен: «Щербакова более спокойно вписалась в проект «Ледниковый период», но за плечами у Загитовой полуторогодовалый опыт»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская легкоатлетка, комментатор Иоланда Чен отреагировала на новость, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выиграла в голосовании «Комсомольской правды» за звание лучшей телеведущей года. Она обошла в этой номинации соведущую по «Ледниковому периоду» Анну Щербакову.

«Щербакова хорошо вписалась в шоу «Ледниковый период» и прекрасно себя в нем проявила. Другое дело, для нее это все новое, она только начала себя пробовать в роли ведущей. Про Загитотву еще в прошлом сезоне говорили, что она замечательная, трогательная, но ей не хватает подготовки. Аня, стоит признаться, более спокойно вписалась в проект, но за плечами у Алины полуторогодовалый опыт. Мы накануне смотрели «Ледниковый период», и мне даже папа сказал: «Ты посмотри на Алину Загитотову! Насколько она выросла!»

Внешне она выглядела всегда прекрасно и с каждым годом становится все хорошее. Она красивая восточная женщина, на нее приятно смотреть. Но также по манере подачи материала, по вопросам — все гораздо лучше, чем в прошлом году. Это справедливое решение. Анечке еще нужно поработать для того, чтобы ее догнать, чтобы чувствовать себя как рыба в воде. А вот в следующем году, если Аня продолжит вести, развернется настоящее соперничество. Тогда можно будем думать, кто из них лучше», — сказала Чен Metaratings.ru.

В голосовании Загитова набрала 49,95% голосов, а Щербакова получила 43,33% голосов. Третье место заняла Екатерина Стриженова с 3,13% голосов.

Источник: https://metaratings.ru/news/iolanda-chen-o-zagitovoy-v-roli-vedushchey-ona-krasivaya-vostochnaya-zhenshchina-na-neye-priyatno-sm-1437508/
Алина Загитова
Анна Щербакова
5
2
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