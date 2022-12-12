Гербольдт: «Раз дали премию, значит, Загитова справляется с работой»

Экс-фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о победе Алины Загитовой в голосовании на лучшую телеведущую 2022 года.

— Как думаете, заслуженно ли Загитову признали лучшей ведущей 2022 года?

— Я думаю, когда выдают премии, то на чем-то обосновываются. Мне сложно сравнивать, потому что я не слежу. Раз дали премию, значит, Алина справляется с работой.

— Смотрите «Ледниковый период»?

— Смотрю, но очень редко.

— Кто больше нравится в качестве ведущей: Загитова или Щербакова?

— В принципе, мне нравится, как справляется с обязанностями и та и другая, — цитирует Гербольдт «Спорт День за Днем».

Олимпийская чемпионка победила в зрительском голосовании «Комсомольской правды». Втрое место заняла Анна Щербакова, на третьей строчке Екатерина Стриженова.