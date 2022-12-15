Медведевой из-за смены партнера в «Ледниковом периоде» пришлось тренироваться по ночам

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что ей пришлось тренироваться по ночам из-за смены партнера в шоу «Ледниковый период».

Изначально фигуристка начала новый сезон в паре с блогером Даней Милохиным, но затем он объявил об уходе из программы. Милохина заменил актер Федор Федотов.

«Мы вместе с постановщиками потеряли порядка десяти рабочих дней и в суете искали нового партнера. Это была почти невыполнимая задача. По правилам этого сезона со мной в паре мог стать только один из участников прошлых сезонов. Чудо, что у Федотова нашлось свободное время для участия в проекте и что продюсеры фильма, в котором он снимается, пошли навстречу и отпустили его.

Мы катали по два номера за день, делали по три постановки за раз. Тренировались мы в основном по ночам, потому что Федя заканчивал съемочные смены после 22.00 вечера, а приехать он мог где-то в 23.00-23.30. И да, мы ставили по два, по три номера сразу, потому что нужно было догонять проект по съемочным дням, да и вообще по всему. Мы очень сильно опаздывали, поэтому вынуждены были тренироваться ночью по 3-4 часа. Как-то я приехала домой в 4.00 утра. Ну я-то ладно, но как это все выдержал Федор, совершенно для меня непонятно. Он же вообще не спал», — приводит «Газета.ru» слова Медведевой.

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