Туктамышева рассказала о том, как ей помогают болельщики в соцсетях

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева рассказала о том, как ей помогают комментарии в соцсетях.

«Бывают разные комментарии в соцсетях. Но они мотивируют и воодушевляют. Как негативные комментарии сказываются на настроении, так и позитивные помогают в подготовке и мотивации. Те прекрасные слова, которые мы читаем, очень помогают. Это важный момент, который помогает двигаться дальше и не опускать руки. Когда ты знаешь, что за тебя болеет очень много члеловек, ты более ответственно относишься к делу. Если так много людей верит в меня, сама начинаешь верить в себя. Не надо недооценивать ту любовь, которую мы получаем от болельщиков», — заявила Туктамышева.

Туктамышева заняла третье место в финале «Гран-при России», она набрала 241,61 балла по сумме двух программ. Победителем соревнований стала Аделия Петросян (255,01), на второй строчке — Камила Валиева (241,76).