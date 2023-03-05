Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:28

Туктамышева намекнула на тему постановки для турнира по шоу-программам

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Елизавета Туктамышева.
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева заняла третье место в финале «Гран-при России» в Санкт-Петербурге и прокомментировала тему своей постановки на турнире по шоу-программам.

«Я хочу воплотить когда-нибудь комичный образ, но на турнире шоу-программ будет немного другое. Сейчас хочется выдохнуть, дать заслуженный отдых себе, сходить в спа. Но это будет в конце сезона, сейчас мы готовимся к шоу-программам», — сказала Туктамышева.

В финале «Гран-при России» Туктамышева набрала 241,61 балла. Второе место заняла Камила Валиева (241,76), а победительницей стала Аделия Петросян (255,01).

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
0
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Западные аналитики признали тяжелое положение украинских войск в Артемовске
Bloomberg сообщило о приостановке Британией поставок газа в Европу
В Ивановской области человек погиб после обрушения крыши магазина
В МИД назвали условия участия России в зерновой сделке
Популярное видео
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
«Гран-при» в Самаре: звонок Кондратюку, фанаты и Трусова
Авербух: пара Дмитриенко — Валиева, судейство, крах Коляды
Туктамышева победила: Тутберидзе и Плющенко проиграли?
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», первый этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», первый этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева объяснила, почему ей было сложно выступать в финале «Гран-при» в Санкт-Петербурге

Туктамышева рассказала о том, как ей помогают болельщики в соцсетях
Новости
RSS RSS
Все новости