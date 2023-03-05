Туктамышева намекнула на тему постановки для турнира по шоу-программам

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева заняла третье место в финале «Гран-при России» в Санкт-Петербурге и прокомментировала тему своей постановки на турнире по шоу-программам.

«Я хочу воплотить когда-нибудь комичный образ, но на турнире шоу-программ будет немного другое. Сейчас хочется выдохнуть, дать заслуженный отдых себе, сходить в спа. Но это будет в конце сезона, сейчас мы готовимся к шоу-программам», — сказала Туктамышева.

В финале «Гран-при России» Туктамышева набрала 241,61 балла. Второе место заняла Камила Валиева (241,76), а победительницей стала Аделия Петросян (255,01).