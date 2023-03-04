Шанаева и Дрозд победили в ритм-танце в финале «Гран-при России»
Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд стали победителями в ритм-танце в финале «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.
Пара набрала за свой прокат 81,40 балла. Вторыми стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (80,95). Третье место заняли Софья Тютюнина и Андрей Багин (80,59).
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Ритм-танец, МС
- Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 81,40
- Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 80,95
- Софья Тютюнина / Андрей Багин — 80,59
- Александра Прокопец / Александр Васькович — 70,97
- Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 70,48
- Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 68,40
- Полина Усова / Михаил Антонов — 61,53
- Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 57,06
- Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 53, 82
Новости