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Сегодня, 14:22

Кагановская и Ангелопол рассказали, зачем остались в Петербурге после чемпионата города

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали выступление в ритм-танце в финале «Гран-при России», рассказали, зачем остались в городе после чемпионата Санкт-Петербурга и что думают о теме ритм-танца следующего сезона.

Кагановская: С вами программа новости (Василиса взяла микрофон в микст-зоне).

Ангелопол: Какие новости? Положительные. Рады, что наконец доехали до соревновательных турниров, а не только вне конкурса. Эмоционально, чисто, хорошо. Думаю, это наш лучший прокат. Старались показать максимум. На сегодня получилось, но не расслабляемся.

Кагановская: Это типичные слова всех фигуристов, но работаем дальше. Мы рады, волновались, готовились. Рады, что все сложилось.

Ангелопол: Сложно было не из-за того, что был большой перерыв. Просто мы не выступили на чемпионате России. Это наш последний шанс попасть куда-нибудь. Думаем, удалось выйти на пик формы.

Кагановская: Публика классная. Был приятный сюрприз. Спасибо всем за колоссальную поддержку. Самый громкий зал, что у нас был.

— В следующем сезоне обещают музыку 80-х в ритм-танце. Как вам?

Ангелопол: Читали, что это были только предложения главы ISU, но это пока не утвердили.

Кагановская: На самом деле я говорила об этом Анжелике Алексеевне Крыловой. Однажды Валеры не было на тренировке... Анжелика Алексеевна включала музыку 80-х, но ничего не говорила. Думала, что мы слишком молодые и не поймем. Что мне нравится? Cheri Cheri Lady.

— После чемпионата Санкт-Петербурга вы оставались в городе.

Ангелопол: Это был не сбор. Нам просто сказали, что мы здесь остаемся, продолжаем работать в таком же ритме.

Кагановская: Нашу работу на этом мини-сборе сможете увидеть на турнире по шоу-программам. Мы там ставили показательный.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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