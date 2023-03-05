Порядок выступлений женщин в произвольной программе финала Гран-при

В воскресенье, 5 марта, в Санкт-Петербурге завершился финал Гран-при по фигурному катанию. Во второй соревновательный день женщины представят произвольные программы.

Начало — 14:45. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Первый канал также покажет выступления женщин: произвольная программа в эфире 5 марта с 15.15.

После коротких программ лидирует Аделия Петросян (85,62), второе место занимает Елизавета Туктамышева (81,09), тройку замыкает Камила Валиева (78,97).

Первая разминка

1. Виктория Федянина

2. Софья Самоделкина

3. Анна Фролова

4. София Захарова

5. Ксения Гущина

6. Вероника Яметова

Вторая разминка

7. Алина Горбачева

8. Софья Акатьева

9. Софья Муравьева

10. Камила Валиева

11. Елизавета Туктамышева

12. Аделия Петросян

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko