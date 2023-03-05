Финал Гран-при: прямая трансляция произвольной программы спортивных пар
В воскресенье, 5 марта, в Санкт-Петербурге завершится финал Гран-при по фигурному катанию. Во второй соревновательный день спортивные пары представят свои произвольные программы. Начало — 16:45.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. После короткой программы лидирует Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Первая разминка
1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
2. Дарья Бояринцева — Роман Плешков
3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
Вторая разминка
5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
7. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
8. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Новости