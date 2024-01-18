Валиева снялась с чемпионата по прыжкам. Ей помешал оливье?

Вряд ли отказ Камилы прыгать связан с ожиданием неблагоприятного решения CAS.

О чем мы и писали пару дней назад — с чемпионата России по прыжкам, который пройдет 19-21 января на «ЦСКА Арене», пошли снятия участников. Причем довольно заметных — на данный момент известно о неучастии Камилы Валиевой и Алины Горбачевой, которые могли показать на турнире четверные. Валиева так и вовсе главная звезда, и для организаторов это очевидная потеря. Первый канал уже заявил, что Камила будет участвовать в качестве автора спецпроекта, то есть станет еще одним лицом канала. Спортивная дирекция грамотно ангажирует все новых и новых фигуристок — с Первым уже работают или работали и Туктамышева, и Щербакова, и Загитова, и Медведева.

Почему Валиева могла сняться?

Вокруг Валиевой можно построить глубокую теорию о том, что Камила знает о решении CAS, которое обещали обнародовать в феврале, и в таком духе. Но это тот случай, когда на вопрос «это закат карьеры?» в заголовках СМИ, согласно закону Беттериджа, можно ответить «нет». Попробуем отречься от инсайдов и рассуждать логически, насколько это возможно в фигурном катании.

Во-первых, чемпионат по прыжкам — в принципе не спортивный турнир. Да, его проводит федерация, но такой формат не зафиксирован ни в одном документе ISU. Поэтому странно увязывать снятие Валиевой с тем, что она якобы знает решение суда в Лозанне или что оно будет со дня на день. В конце концов, последнее заседание состоялось еще в ноябре, и Камила уже тогда могла увидеть, как прошли прения сторон. Однако она участвовала в чемпионате России в декабре и взяла бронзу. Вряд ли за два месяца что-то изменилось и вряд ли один из судей решил в январе прислать Камиле письмо с раскрытием секретной информации.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему Камила так избирательна? Среди более реальных версий — то, что мы видели на чемпионате России и по всему сезону. Фигуристка борется с собой и формой, очень тяжело выглядела в том же Челябинске, осталась без медалей в Казани. Прошли новогодние праздники, на которых, сами знаете, сколько оливье в холодильнике стоит. Все фигуристы, конечно, работают в шоу, но для шоу поддерживать форму можно без фанатизма.

А вот чтобы прыгнуть четверной — она нужна звенящая. И у Камилы и до этого в сезоне не получалось его исполнить. С чего бы получилось сейчас? Шансов заработать 500 тысяч и более откровенно мало — никакой тройной Камилы не попрет против четверного юниорки в первом же раунде. Даже хуже — Камила вполне могла не пройти квалификацию, в которой на 12 мест претендовали 26 участниц, тогда бы ее могли вообще не увидеть зрители в выходные.

Речь не идет и о травме. Почему? Фигуристка заявлена 27 января на ледовое шоу Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге и одновременно как хедлайнер «Битвы школ» в Москве. Как она успеет и то, и другое, загадка, впрочем, это Камила Валиева, она может все.

Алина Горбачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валиева не единственная

Поэтому стоит ли искать черную кошку в темной комнате? Валиева не в форме, точно сейчас не лучшая прыгунья в стране, а на этом турнире была бы, вероятно, аутсайдером. При всем уважении, это снятие звезды, но не фаворита. Поэтому в таких условиях поработать на Первый канал куда выгоднее. Да и в принципе ведение со сцены условной «Новой песни года» приносит больше — об этом говорят многие фигуристы. Правда, как заметила известный продюсер Яна Рудковская, «Камила интересна спонсорам, поскольку участвует в соревнованиях».

Поэтому если она все же будет сниматься со следующих стартов (на Спартакиаду она отобралась в составе сборной Москвы), то в последний момент и заверяя, что карьеру продолжает. Более значимым с точки зрения спорта даже является снятие чемпионки России среди юниоров Алины Горбачевой, которая могла четверным сальховом (а где сальхов, там и тулуп) побороться за медаль при удачной сетке.

— У меня плохая новость — к сожалению, я не буду выступать на чемпионате России по прыжкам, потому что во вторник я заболела. До сих пор себя плохо чувствую, температура и кашель. Поэтому вынуждена пропустить соревнования, — сказала Горбачева в видео в своем Telegram-канале.

То ли еще будет — но хотелось бы больше по дороге на ледовую арену около бывшего ЗИЛа никого не потерять. А то будет невозможно забыть.

Расписание чемпионата России по прыжкам (трансляции на сайте Первого канала)

19 января, пятница

15.00 — 20.00. Квалификация

20 января, суббота

Личный турнир

14.00 — 15.30. Парное катание

15.30 — 17.15. Мужчины

17.15 — 18.45. Женщины

21 января, воскресенье

14.00 — 17.00. Командный турнир

Список участников чемпионата России по прыжкам

Мужчины. Максим Автушенко, Михаил Алексахин, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Вадим Воронов, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Марк Кондратюк, Лев Лазарев, Глеб Лутфуллин, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Макар Пузин, Егор Рухин, Павел Савченко, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Илья Строганов, Михаил Терновский, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов, Роман Хамзин.

Женщины. Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Алена Жилина, Арина Калугина, Екатерина Кольцова, Елена Костылева, Варвара Кравчина, Милана Лебедева, Мария Мазур, Диана Мильто, Виктория Морозова, Арина Мохова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Ангелина Палагина, Аделия Петросян, Надежда Понтелеенко, Алена Принева, Кира Трофимова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Уткина, Арина Чернобавская.

Пары. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Кира Доможирова / Илья Вегера, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина / Артем Грицаенко, Влада Селиванова / ВикторПотапов, Анастасия Чернышова / Владислав Вильчик, Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков, Наталья Хабибулина / Илья Княжук.